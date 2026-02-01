Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 февраля 2026, 22:50 | Обновлено 01 февраля 2026, 23:07
Новости для Миколенко: талант Челси продолжит карьеру в Эвертоне

Тайрик Джордж на правах аренды присоединится к «ирискам»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайрик Джордж

Английский вингер Тайрик Джордж на правах аренды перейдет из «Челси» в «Эвертон». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «ириски» арендуют 19-летнего футболиста до конца сезона с необязательной опцией выкупа. «Эвертон» полностью покроет зарплату англичанина.

В текущем сезоне Тайрик Джордж провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

В составе «Эвертона» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» отпустил игрока к гранду Аргентины.

Тайрик Джордж Эвертон Челси трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо Виталий Миколенко
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
