Новости для Миколенко: талант Челси продолжит карьеру в Эвертоне
Тайрик Джордж на правах аренды присоединится к «ирискам»
Английский вингер Тайрик Джордж на правах аренды перейдет из «Челси» в «Эвертон». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, «ириски» арендуют 19-летнего футболиста до конца сезона с необязательной опцией выкупа. «Эвертон» полностью покроет зарплату англичанина.
В текущем сезоне Тайрик Джордж провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.
В составе «Эвертона» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» отпустил игрока к гранду Аргентины.
🔵🏴 Tyrique George to Everton, here we go! Deal in place after official bid sent yesterday as exclusively revealed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026
Loan deal until June, full salary covered by #EFC and buy option clause not mandatory.
Medical booked. pic.twitter.com/7MKr0DECDU
