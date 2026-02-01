Новости для Миколенко: талант Челси продолжит карьеру в Эвертоне

Английский вингер Тайрик Джордж на правах аренды перейдет из «Челси» в «Эвертон». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «ириски» арендуют 19-летнего футболиста до конца сезона с необязательной опцией выкупа. «Эвертон» полностью покроет зарплату англичанина.

В текущем сезоне Тайрик Джордж провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

В составе «Эвертона» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

