ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал потерял чемпиона Европы до конца сезона
Микель Мерино получил травму кости правой ноги
Лондонский «Арсенал» официально сообщил о травме ноги испанского полузащитника Микеля Мерино.
Отмечается, что в ближайшее время 29-летний футболист перенесет операцию, из-за которой пропустит остаток нынешней кампании.
В сезоне 2025/26 Микель Мерино провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 в 30 миллионов евро.
Ранее лондонский «Арсенал» попрощался с Александром Зинченко.
