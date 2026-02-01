ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал потерял чемпиона Европы до конца сезона

Лондонский «Арсенал» официально сообщил о травме ноги испанского полузащитника Микеля Мерино.

Отмечается, что в ближайшее время 29-летний футболист перенесет операцию, из-за которой пропустит остаток нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Микель Мерино провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 в 30 миллионов евро.

Ранее лондонский «Арсенал» попрощался с Александром Зинченко.