Поединком против «Кауно Жальгирис» (0:1) киевское «Динамо» завершило первую часть учебно-тренировочного сбора в Турции.

Тренерский штаб «бело-синих» предоставил футболистам два выходных дня. Работа и целенаправленная подготовка к возобновлению сезона для игроков продолжится 2 февраля.

А уже 5 февраля «бело-синих» ждет очередной спарринг – против «Вереса». В текущем сезоне киевляне по календарю уже не сыграют с ровенским клубом – в 1-м туре в Ровно была зафиксирована минимальная победа динамовцев (1:0), а в 16-м туре в Киеве подопечные Игоря Костюка разгромили соперника (3:0).

ФОТО. Динамо после поражения в спарринге получило два выходных дня