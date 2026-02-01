Камбэк Интера с голом Суареса. Месси и Ко выиграли первый матч в 2026 году

В ночь на 1 февраля «Интер» Майами с капитаном Лионелем Месси одержал первую победу в 2026 году.

Американская команда отправилась в гости к колумбийскому клубу «Атлетико Насьональ» в рамках товарищеского матча.

Поединок на «Эстадио Атанасио Хирардот» начался с холодного душа для «Интера» – поражение 0:1 по итогам первого тайма.

Спасать ситуацию взялся легендарный уругваец Луис Суарес, который на 54-й минуте сравнял счет.

Ошибка молодого полузащитника хозяев под занавес встречи подарила «Интеру» минимальную победу: автогол и 2:1 в пользу американского клуба.

Лионель провел на футбольном поле 76 минут, однако аргентинец покинул матч без результативных действий.

Товарищеский матч. 1 февраля

«Атлетико Насьональ» – «Интер» Майами – 1:2

Голы: Ренгифо, 25 — Суарес, 54, Риверо, 90+1 (автогол)

Фотогалерея матча: