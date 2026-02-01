Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 февраля 2026, 03:43 | Обновлено 01 февраля 2026, 03:48
ОФИЦИАЛЬНО. Минус партнер Роналду. Аль-Наср отпустил нападающего

Уэсли полгода проведет в аренду в клубе «Реал Сосьедад»

Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли

Испанский клуб «Реал Сосьедад» официально перехватил 20-летнего нападающего Уэсли из «Аль-Насра».

Бразильский футболист присоединился к испанской команде на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до лета 2026 года с опцией выкупа контракта.

«Очень рад быть здесь. Отдам все от себя, чтобы достичь целей команды. Я пришел, чтобы демонстрировать свои качества на обоих флангах и помогать команде во всем», – сказал Уэсли.

Нападающий стал игроком «Аль-Насра» летом 2024 года, оставив родной «Коринтианс» за 18 миллионов евро. В составе саудовской команды Уэсли отыграл 40 поединков, в которых оформил пять голов и пять ассистов.

Реал Сосьедад Аль-Наср Эр-Рияд аренда игрока трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Уэсли (Гассова Рибейро Тейшейра) Криштиану Роналду
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Сосьедад
