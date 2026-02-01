ОФИЦИАЛЬНО. Минус партнер Роналду. Аль-Наср отпустил нападающего
Уэсли полгода проведет в аренду в клубе «Реал Сосьедад»
Испанский клуб «Реал Сосьедад» официально перехватил 20-летнего нападающего Уэсли из «Аль-Насра».
Бразильский футболист присоединился к испанской команде на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до лета 2026 года с опцией выкупа контракта.
«Очень рад быть здесь. Отдам все от себя, чтобы достичь целей команды. Я пришел, чтобы демонстрировать свои качества на обоих флангах и помогать команде во всем», – сказал Уэсли.
Нападающий стал игроком «Аль-Насра» летом 2024 года, оставив родной «Коринтианс» за 18 миллионов евро. В составе саудовской команды Уэсли отыграл 40 поединков, в которых оформил пять голов и пять ассистов.
✍️ Llega la magia de Wesley a Donostia. Bem-vindo!— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 31, 2026
⚡️ Velocidad, regate y ritmo brasileño para el equipo. pic.twitter.com/llLfHVxkt0— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 31, 2026
🗣️ Primeras palabras como txuri urdin 💙 pic.twitter.com/mZssq1CdIe— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 31, 2026
🎯 “Daré todo para lograr los objetivos”. pic.twitter.com/xh2vQgXU4W— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 31, 2026
💫 ¡Conoce a Wesley el lunes en la tienda de la calle Elkano!— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 31, 2026
🤳 Nos vemos allí a partir de las 18:00 horas.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К штабу Костюка присоединился Малицкий
Элизе Мертенс и Чжан Шуай одолели Анну Данилину и Александру Крунич в финале слэма