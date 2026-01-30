В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина

Украинский голкипер Анатолий Трубин стал героем встречи 8-го тура Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Поединок в Лиссабоне завершился со счетом 4:2 в пользу «Бенфики».

Развязка матча наступила на 90+8-й минуте: Трубин подключился к штрафной и головой поразил дальний угол после подачи Фредрика Эурснеса, обеспечив выход португальского клуба в плей-офф.

Режиссеры трансляции матча поймали момент, чем занимался украинский вратарь Андрей Лунин за мгновение до гола Трубина. Андрей вместе с партнерами на скамейке запасных следили за турнирной таблицей Лиги чемпионов.