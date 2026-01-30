Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Лига чемпионов
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина

Украинец следил за турнирной таблицей

В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Анатолий Трубин стал героем встречи 8-го тура Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Поединок в Лиссабоне завершился со счетом 4:2 в пользу «Бенфики».

Развязка матча наступила на 90+8-й минуте: Трубин подключился к штрафной и головой поразил дальний угол после подачи Фредрика Эурснеса, обеспечив выход португальского клуба в плей-офф.

Режиссеры трансляции матча поймали момент, чем занимался украинский вратарь Андрей Лунин за мгновение до гола Трубина. Андрей вместе с партнерами на скамейке запасных следили за турнирной таблицей Лиги чемпионов.

По теме:
Первая красная Родриго в Реале: что сказал вингер после удаления?
Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с Реалом, который изменил все
Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Стюард #11
Так можна написати, що вони тікток дивилися... Дебілізм
