Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа отреагировал на поражение Реала, где Трубин забил решающий гол
Испания
29 января 2026, 08:30 |
5018
0

Куртуа отреагировал на поражение Реала, где Трубин забил решающий гол

Тибо разочарован этим матчем

29 января 2026, 08:30 |
5018
0
Куртуа отреагировал на поражение Реала, где Трубин забил решающий гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин стал героем матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Поединок в Лиссабоне завершился победой португальцев со счетом 4:2. Точка в матче была поставлена на 90+8-й минуте, когда Трубин подключился к розыгрышу штрафного и ударом головой поразил дальний угол ворот после подачи Фредрика Эурснеса.

Этот гол обеспечил «Бенфике» выход в плей-офф Лиги чемпионов, а главный тренер команды Жозе Моуриньо не скрывал эмоций после финального свистка.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа кратко прокомментировал этот поединок в своих социальных сетях.

«Большое разочарование, из которого мы должны сделать выводы», – написал Куртуа в Инстаграме.

По теме:
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
В Португалии вынесли вердикт Трубину после его гола в ворота Реала
Бенфика Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика - Реал Тибо Куртуа
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, решился сменить клуб
Футбол | 29 января 2026, 07:13 0
Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, решился сменить клуб
Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, решился сменить клуб

Сирота сменит клуб в Турции

Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29 января 2026, 00:13 39
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал

Украинский голкипер вошел в историю, принеся «Орлам» путевку в плей-офф ЛЧ

В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 01:57
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
Футбол | 29.01.2026, 00:27
ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29.01.2026, 00:05
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 2
Футбол
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 7
Футбол
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 5
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем