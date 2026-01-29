Куртуа отреагировал на поражение Реала, где Трубин забил решающий гол
Тибо разочарован этим матчем
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин стал героем матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Поединок в Лиссабоне завершился победой португальцев со счетом 4:2. Точка в матче была поставлена на 90+8-й минуте, когда Трубин подключился к розыгрышу штрафного и ударом головой поразил дальний угол ворот после подачи Фредрика Эурснеса.
Этот гол обеспечил «Бенфике» выход в плей-офф Лиги чемпионов, а главный тренер команды Жозе Моуриньо не скрывал эмоций после финального свистка.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа кратко прокомментировал этот поединок в своих социальных сетях.
«Большое разочарование, из которого мы должны сделать выводы», – написал Куртуа в Инстаграме.
