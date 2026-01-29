Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ без слов отреагировали на безумный гол Трубина в ворота Реала
Лига чемпионов
29 января 2026, 08:32 | Обновлено 29 января 2026, 09:21
2927
0

В УАФ без слов отреагировали на безумный гол Трубина в ворота Реала

Анатолий вывел Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов

29 января 2026, 08:32 | Обновлено 29 января 2026, 09:21
2927
0
В УАФ без слов отреагировали на безумный гол Трубина в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В УАФ отреагировали на безумный гол Анатолия Трубина, который позволил Бенфике победить мадридский Реал (4:2) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фанаты сходят с ума после невероятного перформанса украинского голкипера. Не остался в стороне и официальный аккаунт УАФ: «👏🏻👏🏻👏🏻», – без слов отреагировали в УАФ.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

На нашем сайте доступен обзор матча Реал – Бенфика, где Анатолий Трубин забил безумный гол на 90+8 минуте игры.

По теме:
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
В Португалии вынесли вердикт Трубину после его гола в ворота Реала
Анатолий Трубин Реал Мадрид Лига чемпионов Бенфика Украинская ассоциация футбола Бенфика - Реал
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(61)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Я найду тебя, с*ка!». Легенда футбола пригрозил мошенникам
Футбол | 29 января 2026, 03:35 3
ВИДЕО. «Я найду тебя, с*ка!». Легенда футбола пригрозил мошенникам
ВИДЕО. «Я найду тебя, с*ка!». Легенда футбола пригрозил мошенникам

Адриано дал мошенникам 24 часа, чтобы вернуть украденные деньги

Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29 января 2026, 00:13 39
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал

Украинский голкипер вошел в историю, принеся «Орлам» путевку в плей-офф ЛЧ

Хацкевич отказался говорить о Сергее Реброве
Футбол | 29.01.2026, 07:55
Хацкевич отказался говорить о Сергее Реброве
Хацкевич отказался говорить о Сергее Реброве
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 28.01.2026, 09:22
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29.01.2026, 06:23
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 117
Теннис
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 6
Футбол
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем