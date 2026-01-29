В УАФ без слов отреагировали на безумный гол Трубина в ворота Реала

В УАФ отреагировали на безумный гол Анатолия Трубина, который позволил Бенфике победить мадридский Реал (4:2) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фанаты сходят с ума после невероятного перформанса украинского голкипера. Не остался в стороне и официальный аккаунт УАФ: «👏🏻👏🏻👏🏻», – без слов отреагировали в УАФ.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

На нашем сайте доступен обзор матча Реал – Бенфика, где Анатолий Трубин забил безумный гол на 90+8 минуте игры.