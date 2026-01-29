Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
29 января 2026, 08:11 | Обновлено 29 января 2026, 08:21
Мудрик отреагировал на безумный гол Трубина в ворота Реала в Лиге чемпионов

Михаил был достаточно лаконичен

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вингер Михаил Мудрик отреагировал на безумный гол Анатолия Трубина, который позволил Бенфике победить мадридский Реал (4:2) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Орел наконец взлетел», – лаконично написал Михаил в комментариях под сообщением Анатолия в Instargam.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

На нашем сайте доступен обзор матча Реал – Бенфика, где Анатолий Трубин забил бешеный гол на 90+8 минуте игры.

Анатолий Трубин Михаил Мудрик Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
