Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хацкевич отказался говорить о Сергее Реброве
Чемпионат мира
29 января 2026, 07:55 |
353
0

Хацкевич отказался говорить о Сергее Реброве

Легенда «Динамо» о сборной Украины

29 января 2026, 07:55 |
353
0
Хацкевич отказался говорить о Сергее Реброве
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Легенда «Динамо» Александр Хацкевич высказался о сборной Украины, но отказался оценивать работу главного тренера Сергея Реброва.

– Как вы оцениваете работу тренерского штаба Сергея Реброва в сборной в нынешних условиях?

– Я не могу оценивать. Есть Андрей Николаевич Шевченко, есть комитет, который оценивает работу. Я могу только сказать – мы все еще в игре, Украина еще имеет возможность попасть на чемпионат мира. Если ребята это сделают, это будет большим подвигом.

– Реальны ли, по вашему мнению, шансы Украины выйти в плей-офф чемпионата мира? Уже в марте нам предстоит сыграть стыковой матч со Швецией, а затем с победителем пары Польша – Албания.

– Знаете, здесь все решает одна игра. Это как когда желают много здоровья или богатства... На «Титанике» тоже большинство были здоровыми и богатыми, но выжили не все. Поэтому нужно пожелать еще и удачи. В таких играх без везения на твоей стороне не обойтись.

По теме:
ФОТО. Первое действие Трубина после гола в ворота Реала. Вот что он сделал
Зинченко готов покинуть Арсенал и пойти на жертвы ради сборной Украины
Педринью не сильнее условного Гуцуляка. Тогда зачем?
Александр Хацкевич сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29 января 2026, 06:23 3
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных

ВИДЕО. «Я найду тебя, с*ка!». Легенда футбола пригрозил мошенникам
Футбол | 29 января 2026, 03:35 3
ВИДЕО. «Я найду тебя, с*ка!». Легенда футбола пригрозил мошенникам
ВИДЕО. «Я найду тебя, с*ка!». Легенда футбола пригрозил мошенникам

Адриано дал мошенникам 24 часа, чтобы вернуть украденные деньги

Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футбол | 29.01.2026, 06:47
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футбол | 28.01.2026, 08:45
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, решился сменить клуб
Футбол | 29.01.2026, 07:13
Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, решился сменить клуб
Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, решился сменить клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 2
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 39
Футбол
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 5
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 7
Бокс
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем