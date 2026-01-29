Хацкевич отказался говорить о Сергее Реброве

Легенда «Динамо» Александр Хацкевич высказался о сборной Украины, но отказался оценивать работу главного тренера Сергея Реброва.

– Как вы оцениваете работу тренерского штаба Сергея Реброва в сборной в нынешних условиях?

– Я не могу оценивать. Есть Андрей Николаевич Шевченко, есть комитет, который оценивает работу. Я могу только сказать – мы все еще в игре, Украина еще имеет возможность попасть на чемпионат мира. Если ребята это сделают, это будет большим подвигом.

– Реальны ли, по вашему мнению, шансы Украины выйти в плей-офф чемпионата мира? Уже в марте нам предстоит сыграть стыковой матч со Швецией, а затем с победителем пары Польша – Албания.

– Знаете, здесь все решает одна игра. Это как когда желают много здоровья или богатства... На «Титанике» тоже большинство были здоровыми и богатыми, но выжили не все. Поэтому нужно пожелать еще и удачи. В таких играх без везения на твоей стороне не обойтись.