Хацкевич отказался говорить о Сергее Реброве
Легенда «Динамо» о сборной Украины
Легенда «Динамо» Александр Хацкевич высказался о сборной Украины, но отказался оценивать работу главного тренера Сергея Реброва.
– Как вы оцениваете работу тренерского штаба Сергея Реброва в сборной в нынешних условиях?
– Я не могу оценивать. Есть Андрей Николаевич Шевченко, есть комитет, который оценивает работу. Я могу только сказать – мы все еще в игре, Украина еще имеет возможность попасть на чемпионат мира. Если ребята это сделают, это будет большим подвигом.
– Реальны ли, по вашему мнению, шансы Украины выйти в плей-офф чемпионата мира? Уже в марте нам предстоит сыграть стыковой матч со Швецией, а затем с победителем пары Польша – Албания.
– Знаете, здесь все решает одна игра. Это как когда желают много здоровья или богатства... На «Титанике» тоже большинство были здоровыми и богатыми, но выжили не все. Поэтому нужно пожелать еще и удачи. В таких играх без везения на твоей стороне не обойтись.
