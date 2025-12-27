Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Хацкевич назвал вид спорта, где Срна, Шевченко и Ребров могут выиграть ЗМ
Украина. Первая лига
Хацкевич назвал вид спорта, где Срна, Шевченко и Ребров могут выиграть ЗМ

Александр назвал футболистов, хорошо играющих в падел

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Легенда Динамо Александр Хацкевич, ныне работающий в Полесье, заявил, что Дарио Срна, Андрей Шевченко и Сергей Ребров достаточно хорошо играют в падел и могли бы выиграть Золотой мяч в этом виде спорта.

– Если бы существовал «Золотой мяч» из падела среди эксфутболистов, кому бы вы его отдали?

– Я видел, как играют Андрей Шевченко, Дарио Срна, Сергей Ребров. Они смотрятся на корте очень мощно. Такую тройку претендентов выделю (смеется). Хотелось бы сыграть с ними.

Ранее Александр Хацкевич оценил уровень Александра Алиева и Артема Милевского в игре в падел, подколов бывших игроков киевского Динамо.

Легенда Динамо подколол Милевского и Алиева: «Вы лучше у них спросите»
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
ШЕВЧЕНКО: «Лобановский научил нас ответственности и самодисциплине»
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Limb.Yuri
Так, в падел вони дуже добре грають, особливо Ребров.
