Хацкевич назвал вид спорта, где Срна, Шевченко и Ребров могут выиграть ЗМ
Александр назвал футболистов, хорошо играющих в падел
Легенда Динамо Александр Хацкевич, ныне работающий в Полесье, заявил, что Дарио Срна, Андрей Шевченко и Сергей Ребров достаточно хорошо играют в падел и могли бы выиграть Золотой мяч в этом виде спорта.
– Если бы существовал «Золотой мяч» из падела среди эксфутболистов, кому бы вы его отдали?
– Я видел, как играют Андрей Шевченко, Дарио Срна, Сергей Ребров. Они смотрятся на корте очень мощно. Такую тройку претендентов выделю (смеется). Хотелось бы сыграть с ними.
Ранее Александр Хацкевич оценил уровень Александра Алиева и Артема Милевского в игре в падел, подколов бывших игроков киевского Динамо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 27 декабря в 16:00 по Киеву
В структуре одесского клуба каждый год не обходится без кадровых изменений