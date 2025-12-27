Хацкевич назвал вид спорта, где Срна, Шевченко и Ребров могут выиграть ЗМ

Легенда Динамо Александр Хацкевич, ныне работающий в Полесье, заявил, что Дарио Срна, Андрей Шевченко и Сергей Ребров достаточно хорошо играют в падел и могли бы выиграть Золотой мяч в этом виде спорта.

– Если бы существовал «Золотой мяч» из падела среди эксфутболистов, кому бы вы его отдали?

– Я видел, как играют Андрей Шевченко, Дарио Срна, Сергей Ребров. Они смотрятся на корте очень мощно. Такую тройку претендентов выделю (смеется). Хотелось бы сыграть с ними.

