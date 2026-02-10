Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Украине катастрофически не хватает профессиональных команд»
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 10:37 |
Олег ФЕДОРЧУК: «Украине катастрофически не хватает профессиональных команд»

Известный тренер отреагировал на принятые решения главного футбольного органа страны

10 февраля 2026, 10:37 |
Олег ФЕДОРЧУК: «Украине катастрофически не хватает профессиональных команд»
Олег Федорчук

Вчера, 9 февраля в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов двухлетней работы обновленной команды УАФ.

На ней было затронуто немало важных вопросов. О самых интересных из них сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с футбольным экспертом, тренером с 35-летним стажем Олегом Федорчуком, который сегодня празднует 65-й день рождения.

– Олег Викторович, редакция сайта Sport.ua поздравляет вас с Днем рождения и желает всего наилучшего!
– Большое спасибо за поздравления (улыбается).

– Теперь хотелось бы перейти к насущным вопросам. Скажите, стал ли историческим для Украины момент, что в некоторых футбольных странах, в частности, Испании, Германии, Франции и Нидерландах отечественные футболисты теперь не будут считаться легионерами?
– Это не переломный момент, поскольку сдвигает перспективу развития внутреннего чемпионата. Это можно сравнить с экономикой. Мы читаем, что нашу сельхозпродукцию пустили на европейские рынки и данная отрасль хорошо развивается и это, возможно, дает государству наибольшую прибыль. Впрочем, в футболе есть несколько нюансов, по которым сразу не получится поиметь плюсы от данного решения. В ведущих европейских чемпионатах средний возраст футболистов 25-26 лет. И там нужно качество.

У нас проблема в том, что намного уменьшилось число профессиональных команд, особенно во Второй лиге. Необходимо каким-то способом увеличить количественный состав. В Украине много футбольных школ, работающих вхолостую, без конечного потребителя, детям на выпуске некуда идти. Простой пример: в начале 2000-х в Украине во Второй лиге было три группы по 18 коллективов, сейчас две группы – по 11. Нам не хватает порядка 10-15 профессиональных команд. Вот на что нужно обратить внимание. Знаю, что в Италии, Франции федерация заботится о своих низших лигах. Выделяется определенная сумма для того, чтобы команды существовали, развивались. В нашей Второй лиге средний возраст футболистов 22 года, но если мы уберем дочерние команды, то цифра поднимется к 25-26 годам. У нас во многих областных центрах нет профессиональных клубов. Вот это проблема.

В Украине сильно развита скаутская школа. Сейчас «Динамо», «Шахтер», ЛНЗ, «Карпаты» выбирают всех талантливых детей на раннем этапе. Все они на контрактах и имеют не низкую цену, поэтому им тяжело уехать в Европу.

Если футболист качественный, тогда есть шанс быть востребованным в Европе, а их мало, поскольку не хватает клубов, чтобы был больший выбор. Если игрок до 20-лет сделает паузу в год-два, то о профессионалах можно забыть.

Читал одну статью, что и в Германии существует подобная проблема, возможно, большая, чем в Украине. Там из-за засилья легионеров, местной молодежи не всегда находится место в профессиональном футболе. Мы вот возвращаем соревнования в возрасте U-21, а в Германии думают, как усилить свой футбол за счет лиги U-23.

– А что вы скажите об изменениях для первых тренеров футболистов, которые теперь напрямую будут получать финансовую компенсацию за воспитание талантов?
– В детском футболе я проработал восемь лет и сам попадал в подобные ситуации. Отдельные клубы меня благодарили, а кто-то игнорировал. Когда наставник выпускает детей, очень многие клубы стараются забрать футболиста бесплатно. За счет давления на родителей, за счет администрации детских школ и так далее. А у молодого тренера семья. У меня трое детей и был период, что не было, чем платить даже за коммунальные услуги.

Это отличная идея от УАФ. Но нужно четко прописать, что если, даже тренер перейдет в другую школу, разные ведь ситуации случаются, он должен иметь право на вознаграждение за футболиста, с которым работал. Тогда, уверен, с детьми начнут работать более амбициозные специалисты. Эффективность от этого решения обязательно будет.

Сейчас работа скаута намного престижнее, чем детского тренера. И получается, что продавец популярнее, чем производитель. Я считаю, что это в корне неправильно. Прогресс в бедных странах может быть только за счет таланта наставника и его системной работы. Если кто-то думает, что, если сюда привезти испанскую или нидерландскую конструкцию и она будет работать, так не получится. Футбольная школа зависит от детских тренеров, а не от названия.

– Сколько на вашем счету таких футболистов?
– Когда я тренировал группу с 10-ти до 18 лет, то у меня 12 игроков дошли до Премьер-лиги и шесть человек выступало в Первой лиге. Было восемь сборников и три вице-чемпиона на Евро-2000 (U-18). Это Федор Прохоров, Дмитрий Кондратович и Владимир Бондаренко. Тогда «сине-желтые» под руководством Анатолия Крощенко лишь в финале чемпионата Европы уступили французам. За эту сборную на разных этапах также выступали Виталий Руденко, Богдан Шершун, Виталий Лисицкий, Руслан Ротань, Алексей Белик.

– Не менее важный вопрос был затронут и по турниру Лиги дублеров УПЛ? Эти соревнования планируют возобновить в следующем сезоне.
– Это тоже огромный плюс. Правда, главному тренеру первой команды из-за своей загруженности, очень сложно параллельно следить и за молодежным первенством. Поэтому я бы еще добавил сюда, условно, соревнования на Кубок, где бы встречались, к примеру, четыре или восемь команд не в соревновательный период первых команд, чтобы на этом было сконцентрировано все внимание футбольной общественности. Устраивать, если можно так сказать, ярмарку талантов.

Сначала войны за границу уехало около 500 молодых футболистов в возрасте от 17-ти до 20 лет. Поэтому сейчас необходимо максимальное внимание подрастающему поколению, поскольку через пару-тройку лет мы можем ощутить очень большой кадровый дефицит перспективных молодых исполнителей.

Олег Федорчук Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Вторая лига Украины Динамо Киев Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Карпаты Львов Владимир Бондаренко Анатолий Крощенко Руслан Ротань Алексей Белик Богдан Шершун Виталий Руденко Виталий Лисицкий
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
