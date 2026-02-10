Олег ФЕДОРЧУК: «Украине катастрофически не хватает профессиональных команд»

Вчера, 9 февраля в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов двухлетней работы обновленной команды УАФ.

На ней было затронуто немало важных вопросов. О самых интересных из них сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с футбольным экспертом, тренером с 35-летним стажем Олегом Федорчуком, который сегодня празднует 65-й день рождения.

– Олег Викторович, редакция сайта Sport.ua поздравляет вас с Днем рождения и желает всего наилучшего!

– Большое спасибо за поздравления (улыбается).

– Теперь хотелось бы перейти к насущным вопросам. Скажите, стал ли историческим для Украины момент, что в некоторых футбольных странах, в частности, Испании, Германии, Франции и Нидерландах отечественные футболисты теперь не будут считаться легионерами?

– Это не переломный момент, поскольку сдвигает перспективу развития внутреннего чемпионата. Это можно сравнить с экономикой. Мы читаем, что нашу сельхозпродукцию пустили на европейские рынки и данная отрасль хорошо развивается и это, возможно, дает государству наибольшую прибыль. Впрочем, в футболе есть несколько нюансов, по которым сразу не получится поиметь плюсы от данного решения. В ведущих европейских чемпионатах средний возраст футболистов 25-26 лет. И там нужно качество.

У нас проблема в том, что намного уменьшилось число профессиональных команд, особенно во Второй лиге. Необходимо каким-то способом увеличить количественный состав. В Украине много футбольных школ, работающих вхолостую, без конечного потребителя, детям на выпуске некуда идти. Простой пример: в начале 2000-х в Украине во Второй лиге было три группы по 18 коллективов, сейчас две группы – по 11. Нам не хватает порядка 10-15 профессиональных команд. Вот на что нужно обратить внимание. Знаю, что в Италии, Франции федерация заботится о своих низших лигах. Выделяется определенная сумма для того, чтобы команды существовали, развивались. В нашей Второй лиге средний возраст футболистов 22 года, но если мы уберем дочерние команды, то цифра поднимется к 25-26 годам. У нас во многих областных центрах нет профессиональных клубов. Вот это проблема.

В Украине сильно развита скаутская школа. Сейчас «Динамо», «Шахтер», ЛНЗ, «Карпаты» выбирают всех талантливых детей на раннем этапе. Все они на контрактах и имеют не низкую цену, поэтому им тяжело уехать в Европу.

Если футболист качественный, тогда есть шанс быть востребованным в Европе, а их мало, поскольку не хватает клубов, чтобы был больший выбор. Если игрок до 20-лет сделает паузу в год-два, то о профессионалах можно забыть.

Читал одну статью, что и в Германии существует подобная проблема, возможно, большая, чем в Украине. Там из-за засилья легионеров, местной молодежи не всегда находится место в профессиональном футболе. Мы вот возвращаем соревнования в возрасте U-21, а в Германии думают, как усилить свой футбол за счет лиги U-23.

– А что вы скажите об изменениях для первых тренеров футболистов, которые теперь напрямую будут получать финансовую компенсацию за воспитание талантов?

– В детском футболе я проработал восемь лет и сам попадал в подобные ситуации. Отдельные клубы меня благодарили, а кто-то игнорировал. Когда наставник выпускает детей, очень многие клубы стараются забрать футболиста бесплатно. За счет давления на родителей, за счет администрации детских школ и так далее. А у молодого тренера семья. У меня трое детей и был период, что не было, чем платить даже за коммунальные услуги.

Это отличная идея от УАФ. Но нужно четко прописать, что если, даже тренер перейдет в другую школу, разные ведь ситуации случаются, он должен иметь право на вознаграждение за футболиста, с которым работал. Тогда, уверен, с детьми начнут работать более амбициозные специалисты. Эффективность от этого решения обязательно будет.

Сейчас работа скаута намного престижнее, чем детского тренера. И получается, что продавец популярнее, чем производитель. Я считаю, что это в корне неправильно. Прогресс в бедных странах может быть только за счет таланта наставника и его системной работы. Если кто-то думает, что, если сюда привезти испанскую или нидерландскую конструкцию и она будет работать, так не получится. Футбольная школа зависит от детских тренеров, а не от названия.

– Сколько на вашем счету таких футболистов?

– Когда я тренировал группу с 10-ти до 18 лет, то у меня 12 игроков дошли до Премьер-лиги и шесть человек выступало в Первой лиге. Было восемь сборников и три вице-чемпиона на Евро-2000 (U-18). Это Федор Прохоров, Дмитрий Кондратович и Владимир Бондаренко. Тогда «сине-желтые» под руководством Анатолия Крощенко лишь в финале чемпионата Европы уступили французам. За эту сборную на разных этапах также выступали Виталий Руденко, Богдан Шершун, Виталий Лисицкий, Руслан Ротань, Алексей Белик.

– Не менее важный вопрос был затронут и по турниру Лиги дублеров УПЛ? Эти соревнования планируют возобновить в следующем сезоне.

– Это тоже огромный плюс. Правда, главному тренеру первой команды из-за своей загруженности, очень сложно параллельно следить и за молодежным первенством. Поэтому я бы еще добавил сюда, условно, соревнования на Кубок, где бы встречались, к примеру, четыре или восемь команд не в соревновательный период первых команд, чтобы на этом было сконцентрировано все внимание футбольной общественности. Устраивать, если можно так сказать, ярмарку талантов.

Сначала войны за границу уехало около 500 молодых футболистов в возрасте от 17-ти до 20 лет. Поэтому сейчас необходимо максимальное внимание подрастающему поколению, поскольку через пару-тройку лет мы можем ощутить очень большой кадровый дефицит перспективных молодых исполнителей.