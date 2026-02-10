Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

10 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

ЛНЗ лидирует в УПЛ, а Шахтер занимает 2-е место, (по 35 очков).

Зимой нигерийский форвард Проспер Оба перешел из ЛНЗ в Шахтер.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – ЛНЗ

Видеотрансляция матча проводится на YouTube