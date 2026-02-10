Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – ЛНЗ
10 февраля в 16:00 проходит игра в турецкой Анталии на стадионе Мардан
Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
10 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
ЛНЗ лидирует в УПЛ, а Шахтер занимает 2-е место, (по 35 очков).
Зимой нигерийский форвард Проспер Оба перешел из ЛНЗ в Шахтер.
Видеотрансляция матча проводится на YouTube
