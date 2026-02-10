Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – ЛНЗ
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 15:01 | Обновлено 10 февраля 2026, 15:19
169
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – ЛНЗ

10 февраля в 16:00 проходит игра в турецкой Анталии на стадионе Мардан

Коллаж Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

10 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

ЛНЗ лидирует в УПЛ, а Шахтер занимает 2-е место, (по 35 очков).

Зимой нигерийский форвард Проспер Оба перешел из ЛНЗ в Шахтер.

Видеотрансляция матча проводится на YouTube

По теме:
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера. Сыграет ли Проспер против ЛНЗ?
Шахтер – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Из-за тяжелой ситуации легионеры украинского клуба остались в Бразилии
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
