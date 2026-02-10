Шахтер – ЛНЗ – 0:1. Спарринг лидеров УПЛ. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции
Украинские клубы провели контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
10 февраля в 16:00 встречались Шахтер Донецк и команда ЛНЗ Черкассы.
Команды сыграли в турецкой Анталии на стадионе Мардан. Это спарринг лидеров УПЛ: Шахтер занимает второе место, а ЛНЗ лидирует в УПЛ (по 35 очков).
Нигерийский форвард Проспер Оба, который перешел из ЛНЗ в Шахтер, вышел на поле в основном составе горняков.
На 53-й минуте спарринга навес со штрафного завершился взятием ворот горняков. Олег Горин на добивании открыл счет в товарищеском матче ЛНС против Шахтера (1:0).
Товарищеский матч. 10 января 2026
Анталия (Турция). Стадион Мардан
Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 0:1
Гол: Олег Горин, 53
Шахтер (старт): Ризнык, Кауан Элиас, Мейреллиш, Проспер Оба, Марлон, Назарина, Лукас, Азаров, Бондар, Грам, Вінисиус
Запас: Фесюн, Баглай, Марлон Сантос, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Фарина, Сметана, Швед, Педриньо, Невертон, Цуканов, Бондаренко, Траоре
