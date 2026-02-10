Шахтер – ЛНЗ – 0:1. Спарринг лидеров УПЛ. Видео гола и обзор

Украинские клубы провели контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

10 февраля в 16:00 встречались Шахтер Донецк и команда ЛНЗ Черкассы.

Команды сыграли в турецкой Анталии на стадионе Мардан. Это спарринг лидеров УПЛ: Шахтер занимает второе место, а ЛНЗ лидирует в УПЛ (по 35 очков).

Нигерийский форвард Проспер Оба, который перешел из ЛНЗ в Шахтер, вышел на поле в основном составе горняков.

На 53-й минуте спарринга навес со штрафного завершился взятием ворот горняков. Олег Горин на добивании открыл счет в товарищеском матче ЛНС против Шахтера (1:0).

Товарищеский матч. 10 января 2026

Анталия (Турция). Стадион Мардан

Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 0:1

Гол: Олег Горин, 53

Шахтер (старт): Ризнык, Кауан Элиас, Мейреллиш, Проспер Оба, Марлон, Назарина, Лукас, Азаров, Бондар, Грам, Вінисиус

Запас: Фесюн, Баглай, Марлон Сантос, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Фарина, Сметана, Швед, Педриньо, Невертон, Цуканов, Бондаренко, Траоре

