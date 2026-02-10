Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер – ЛНЗ – 0:1. Спарринг лидеров УПЛ. Видео гола и обзор
10 февраля 2026, 17:59 | Обновлено 10 февраля 2026, 18:08
Шахтер – ЛНЗ – 0:1. Спарринг лидеров УПЛ. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции

Шахтер – ЛНЗ – 0:1. Спарринг лидеров УПЛ. Видео гола и обзор
ФК Шахтер

Украинские клубы провели контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

10 февраля в 16:00 встречались Шахтер Донецк и команда ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли в турецкой Анталии на стадионе Мардан. Это спарринг лидеров УПЛ: Шахтер занимает второе место, а ЛНЗ лидирует в УПЛ (по 35 очков).

Нигерийский форвард Проспер Оба, который перешел из ЛНЗ в Шахтер, вышел на поле в основном составе горняков.

На 53-й минуте спарринга навес со штрафного завершился взятием ворот горняков. Олег Горин на добивании открыл счет в товарищеском матче ЛНС против Шахтера (1:0).

Товарищеский матч. 10 января 2026

Анталия (Турция). Стадион Мардан

Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 0:1

Гол: Олег Горин, 53

Шахтер (старт): Ризнык, Кауан Элиас, Мейреллиш, Проспер Оба, Марлон, Назарина, Лукас, Азаров, Бондар, Грам, Вінисиус

Запас: Фесюн, Баглай, Марлон Сантос, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Фарина, Сметана, Швед, Педриньо, Невертон, Цуканов, Бондаренко, Траоре

Шахтер – ЛНЗ. Видео гола и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Проспер Оба видео голов и обзор Олег Горин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
