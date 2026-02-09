Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсационный клуб хочет вернуть Криштиану Роналду в Европу
09 февраля 2026, 05:42
Сенсационный клуб хочет вернуть Криштиану Роналду в Европу

Португалец может оказаться в «Комо»

Сенсационный клуб хочет вернуть Криштиану Роналду в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальская суперзвезда Криштиану Роналду летом может покинуть Саудовскую Аравию из-за разногласий с руководством «Аль-Насра». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, неожиданным претендентом на 41-летнего форварда станет итальянский «Комо», который имеет мощную финансовую поддержку. Клубом руководит Сеск Фабрегас, а владельцами являются индонезийские миллиардеры Р. Буди Хартонo и Майкл Хартонo, чье совокупное состояние превышает 35 миллиардов фунтов стерлингов.

Благодаря таким финансовым возможностям «Комо» способен сделать конкурентное предложение Роналду и предложить ему возвращение в европейский футбол уже этим летом.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года.

Криштиану Роналду Комо Аль-Наср Эр-Рияд трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
