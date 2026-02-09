Валерий БОНДАРЬ: «Шахтеру нужно включаться с первой секунды»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от победного спарринга с тбилисским «Динамо» (7:2).

– Матч был наиболее удачным и уверенным по сравнению с двумя предыдущими. Чем именно он отличался, если анализировать именно действия «Шахтера» в этой игре?

– Думаю, первые матчи на сборах всегда получаются тяжелыми, потому что играем под большими нагрузками, а это влияет на результат, на то, как мы действуем в этих первых играх. Сейчас потихоньку начинаем набирать обороты, уже осталось не так много времени на сборах, впереди важные поединки для подготовки к чемпионату Украины. Поэтому появляется больше сил, больше времени на восстановление после тренировок, и мы стараемся все то, что делаем на тренировках, воплощать в жизнь на футбольном поле.

– Но уже в третьем матче подряд «Шахтер» пропускает первым. В чем причина, на твой взгляд?

– Нужно с первых минут выходить из раздевалки на футбольное поле и быть уже сфокусированным. А у нас так получается, что в первые минуты мы еще где-то в раздевалке находимся. Поэтому считаю, что нужно больше фокусироваться на первых секундах матча, ведь когда пропускаешь в стартовые минуты, это тебя где-то дезориентирует. И такая команда, как мы, не может позволять сопернику иметь рычаг, который будет влиять на дальнейшие события на поле. Нужно включаться с первой секунды. Несмотря на то что это сборы, для нас каждый матч очень важен, мы должны делать свою работу от первой до последней секунды.

– О чем свидетельствует яркая и уверенная победа «Шахтера» с таким большим количеством качественных голов?

– О мастерстве футболистов. Считаю, у нас много игроков хорошего качества, поэтому они и находятся здесь, в «Шахтере». В принципе, возможно, где-то мы не забили в первом тайме, где-то не забили в предыдущих матчах то, что должны были, но в целом мы воплотили в жизнь то, над чем работали. Да, уверенная победа, результат всегда важен, но на сборах он не имеет такого значения, какое будет иметь в чемпионате. Поэтому сейчас уделяем больше внимания именно своей игре в тактическом и физическом плане.

– Насколько команда готова к официальным матчам?

– Пока, если так можно сказать, ноги еще тяжелые. Но есть время восстановиться, есть время сыграть несколько матчей, думаю, по 90 минут, и тогда будет легче. Считаю, еще 20–30 процентов нам осталось набрать, чтобы подготовиться еще лучше к чемпионату.