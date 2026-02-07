УЕФА опубликовал десятку лучших голов Лиги чемпионов 2025/26. Где Трубин?
Первое место занял результативный удар нападающего «Барселоны» Маркуса Рэшфорда
Официальный аккаунт Лиги чемпионов опубликовал результаты опроса «Fans Goal of the League Phase» среди болельщиков, которые определили лучший гол по итогам основного этапа 2025/26.
Первое место занял нападающий испанской «Барселоны» Маркус Рэшфорд, который 18 сентября прошлого года забил в ворота английского «Ньюкасла», оформил дубль и помог каталонскому клубу победить (2:1).
Невероятный гол голкипера сборной Украины Анатолия Трубина оказался на второй позиции. Вратарь лиссабонской «Бенфики» забил мадридскому «Реалу» в компенсированное время и позволил команде Жозе Моуриньо пробиться в следующий раунд.
В десятку также вошли Шикинью («Олимпиакос»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Нони Мадуэке («Арсенал»), Витинья (ПСЖ), Эстеван («Челси»), Влад Драгомир («Пафос«), Дэн Берн («Ньюкасл») и Йенс Петтер Хауге («Буде-Глимт»).
Рейтинг лучших голов основного этапа Лиги чемпионов 2025/26
