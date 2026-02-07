УЕФА опубликовал десятку лучших голов Лиги чемпионов 2025/26. Где Трубин?

Официальный аккаунт Лиги чемпионов опубликовал результаты опроса «Fans Goal of the League Phase» среди болельщиков, которые определили лучший гол по итогам основного этапа 2025/26.

Первое место занял нападающий испанской «Барселоны» Маркус Рэшфорд, который 18 сентября прошлого года забил в ворота английского «Ньюкасла», оформил дубль и помог каталонскому клубу победить (2:1).

Невероятный гол голкипера сборной Украины Анатолия Трубина оказался на второй позиции. Вратарь лиссабонской «Бенфики» забил мадридскому «Реалу» в компенсированное время и позволил команде Жозе Моуриньо пробиться в следующий раунд.

В десятку также вошли Шикинью («Олимпиакос»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Нони Мадуэке («Арсенал»), Витинья (ПСЖ), Эстеван («Челси»), Влад Драгомир («Пафос«), Дэн Берн («Ньюкасл») и Йенс Петтер Хауге («Буде-Глимт»).

Рейтинг лучших голов основного этапа Лиги чемпионов 2025/26