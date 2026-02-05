Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
Киевляне были оштрафованы
Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором подтвердило нарушение требований действующего законодательства о размещении рекламных материалов.
«Футбольный клуб «Динамо» (Киев) подтверждает факт наложения штрафа уполномоченным государственным органом в связи с нарушением требований действующего законодательства о размещении рекламных материалов на территории стадиона.
Мы осознаем, что регулирование в сфере рекламы и букмекерской деятельности находится в процессе активных изменений, и признаем возможные технические или организационные недостатки с нашей стороны. Ответственность за собственные действия является базовым принципом деятельности ФК «Динамо» (Киев).
В процессе диалога с государственным агентством PlayCity клуб пришел к общему пониманию необходимости дальнейшего системного сотрудничества. ФК «Динамо» (Киев) открыт к взаимодействию с регулятором — мы уже начали диалог по совместным инициативам, направленным на формирование культуры ответственной игры. Мы убеждены, что такое взаимодействие будет полезным для государства, украинского спорта и общества в целом.
ФК «Динамо» (Киев) действует открыто и исключительно в правовом поле», – говорится в сообщении киевлян.
