Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 15:54 |
589
0

Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку

Киевляне были оштрафованы

05 февраля 2026, 15:54 |
589
0
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
Динамо Киев

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором подтвердило нарушение требований действующего законодательства о размещении рекламных материалов.

«Футбольный клуб «Динамо» (Киев) подтверждает факт наложения штрафа уполномоченным государственным органом в связи с нарушением требований действующего законодательства о размещении рекламных материалов на территории стадиона.

Мы осознаем, что регулирование в сфере рекламы и букмекерской деятельности находится в процессе активных изменений, и признаем возможные технические или организационные недостатки с нашей стороны. Ответственность за собственные действия является базовым принципом деятельности ФК «Динамо» (Киев).

В процессе диалога с государственным агентством PlayCity клуб пришел к общему пониманию необходимости дальнейшего системного сотрудничества. ФК «Динамо» (Киев) открыт к взаимодействию с регулятором — мы уже начали диалог по совместным инициативам, направленным на формирование культуры ответственной игры. Мы убеждены, что такое взаимодействие будет полезным для государства, украинского спорта и общества в целом.

ФК «Динамо» (Киев) действует открыто и исключительно в правовом поле», – говорится в сообщении киевлян.

По теме:
Динамо Киев – Верес Ровно. Видео голов и обзор (обновляется)
Динамо – Верес. Текстовая трансляция матча
ОФИЦИАЛЬНО. Агробизнес объявил о подписании пятерых футболистов
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
Футбол | 05 февраля 2026, 12:33 4
Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины

Киевский клуб обязан заплатить более пяти миллионов гривен в течении трех ближайших месяцев

Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05 февраля 2026, 07:41 2
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»

Британец о возможном бою Дюбуа с Чжаном

Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Футзал | 04.02.2026, 19:57
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05.02.2026, 04:22
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05.02.2026, 14:22
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 5
Футбол
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 7
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем