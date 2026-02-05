Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо Киев – Верес Ровно. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 17:01 | Обновлено 05 февраля 2026, 17:18
860
0

Динамо Киев – Верес Ровно. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

ФК Динамо

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Верес Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо и Верес проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра проходит в формате: 4 тайма по 30 минут.

Николай Шапаренко оформил дубль, но соперники тоже забили два гола (счет равный 2:2)

Товарищеский матч (4 тайма по 30 мин)

5 февраля 2026 года. Турция

Динамо Киев – Верес Ровно – 2:2 (идет 2-й тайм)

Голы: Шапаренко, 22, 38 – Харатин, 40 (пен), Шарай, 46

ГОЛ! 1:0. Николай Шапаренко, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Николай Шапаренко, 38 мин

Видеозапись матча

Динамо Киев товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
