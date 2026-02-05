Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Рига. Текстовая трансляция матча
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
05.02.2026 16:00 - : -
Рига
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
05 февраля 2026, 10:57 | Обновлено 05 февраля 2026, 11:00
70
0

Шахтер – Рига. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

05 февраля 2026, 10:57 | Обновлено 05 февраля 2026, 11:00
70
0
Шахтер – Рига. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 3 февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся «Шахтер» и латвийская «Рига». Матч пройдет в Анталии, на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Команда Арда Турана сенсационно для многих умудрилась проиграть в первом спарринге на турецком сборе «Зонненхоф Гроссаспах» из четвертого дивизиона чемпионата Германии. Но «Горнякам» точно не стоит делать из этого трагедию, ведь впереди спарринг с чемпионом Латвии «Ригой», где у донецкого клуба будет шанс протестировать игроков, и исправиться после того досадного поражения.

Что интересно, обе команды пересекались между собой в феврале 2022 года накануне полномасштабной войны, расписав мировую ничью 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Рига», за которой можно следить в украинской версии сайта.

По теме:
Эпицентр – Тыргу Муреш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эпицентр проведет контрольный матч с румынским клубом Тыргу Муреш
ВИДЕО. Сергей Кривцов заехал в гости в тренировочный лагерь Полесья
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Арда Туран Рига текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский впервые рассказал подробности ухода с должности коуча Динамо
Футбол | 05 февраля 2026, 08:39 1
Шовковский впервые рассказал подробности ухода с должности коуча Динамо
Шовковский впервые рассказал подробности ухода с должности коуча Динамо

Александр заявил, что следит за выступлениями «бело-синих»

У клуба УПЛ было три предложения по лидеру. Игрок отказался уходить
Футбол | 05 февраля 2026, 03:54 4
У клуба УПЛ было три предложения по лидеру. Игрок отказался уходить
У клуба УПЛ было три предложения по лидеру. Игрок отказался уходить

Дибанго по каким-то причинам не хочет покидать команду

Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Футбол | 04.02.2026, 12:54
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04.02.2026, 14:45
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05.02.2026, 07:41
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
04.02.2026, 16:37 23
Теннис
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 6
Футбол
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 1
Футбол
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
03.02.2026, 23:35
Авто/мото
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем