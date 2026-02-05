Шахтер Донецк

В четверг, 3 февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся «Шахтер» и латвийская «Рига». Матч пройдет в Анталии, на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Команда Арда Турана сенсационно для многих умудрилась проиграть в первом спарринге на турецком сборе «Зонненхоф Гроссаспах» из четвертого дивизиона чемпионата Германии. Но «Горнякам» точно не стоит делать из этого трагедию, ведь впереди спарринг с чемпионом Латвии «Ригой», где у донецкого клуба будет шанс протестировать игроков, и исправиться после того досадного поражения.

Что интересно, обе команды пересекались между собой в феврале 2022 года накануне полномасштабной войны, расписав мировую ничью 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Рига», за которой можно следить в украинской версии сайта.