Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сбежали в Европу. Украинский клуб потерял 70% своих футболистов
Украина. Вторая лига
05 февраля 2026, 11:01 |
911
0

Сбежали в Европу. Украинский клуб потерял 70% своих футболистов

Президент ФК «Реал Фарма» Николай Лиховидов отреагировал на результаты команды во Второй лиге

05 февраля 2026, 11:01 |
911
0
Сбежали в Европу. Украинский клуб потерял 70% своих футболистов
ФК Реал Фарма

Президент одесского клуба «Реал Фарма» Николай Лиховидов прокомментировал результаты своей команды, которая за 19 матчей во Второй лиге набрали два балла.

– Как такового отпуска, полноценного, то его у игроков «Реал Фарма» и не было. Да, мы провели два матча на Зимнем Кубке Одесской области, против ДЮФК «Черноморца» (2:2) и «Аркадии» (2:1), и стоит сказать, что уровень соревнования достаточно высокий, как и коллективов.

Например, есть такая команда «То4ка», так в ее составе есть четыре игрока с опытом игр в УПЛ. Разве не солидно, как для регионального соревнования? В Пальмире тоже хватает очень качественных игроков, поэтому игры с такими коллективами хорошая подготовка к весенней части сезона.

Что касается отсутствия отпуска, то, понимаете, у нас такая ситуация в команде, что большинство ребят в «Реал Фарма» пришли по ходу сезона, они элементарно не наигрались. Не от чего отдыхать, они хотят играть.

Летом мы набрали команду, делали ставку на молодежь, на футболистов до 25 лет, максимум, но потом, с 1 сентября 2025 года, правительство нашей страны ребятам до 23 лет позволило выезжать за пределы Украины и 70 процентов состава мы потеряли – сбежали ребята в Европу.

Чуть ли не каждую неделю мы теряли по игроку. Отсюда и результаты такие у «Реал Фарма»...

– Они, без оскорблений, но, мягко говоря, не впечатляют. Только два очка за 19 туров – это очень мало.

– Так и есть… Мы сейчас фактически создаем новую команду. По завершении первой части сезона у нас осталось всего 12 футболистов. О причинах неудачных результатов, я вам уже сказал – невозможно давать результат, когда из команды чуть ли не еженедельно кто-то уходил из игроков, иногда ключевых...

В прошлом сезоне у нас было две победы, сейчас – две ничьи. Кстати, я в сезоне 2024/25 забил два гола, а в текущем ни одного, может в этом тоже есть причина, – признался Лиховидов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским игроком
Новый этап в карьере? Андрей Ярмоленко начал обучение в академии УЕФА
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это те вещи, о которых не принято говорить публично»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Реал Фарма Одесса Николай Лиховидов
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Футбол | 04 февраля 2026, 12:54 29
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала

Подопечные Павла Чередниченко проиграли со счетом 2:6

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05 февраля 2026, 04:22 0
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»

Боксер не хочет обсуждать Фьюри

ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»
Футбол | 05.02.2026, 08:39
ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»
ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Футзал | 04.02.2026, 19:57
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
03.02.2026, 15:00 3
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
03.02.2026, 08:44 9
Теннис
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 5
Бокс
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
04.02.2026, 16:37 23
Теннис
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
Костюк отправил некоторых игроков Динамо в расположение команды U-19
03.02.2026, 12:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем