Сбежали в Европу. Украинский клуб потерял 70% своих футболистов

Президент одесского клуба «Реал Фарма» Николай Лиховидов прокомментировал результаты своей команды, которая за 19 матчей во Второй лиге набрали два балла.

– Как такового отпуска, полноценного, то его у игроков «Реал Фарма» и не было. Да, мы провели два матча на Зимнем Кубке Одесской области, против ДЮФК «Черноморца» (2:2) и «Аркадии» (2:1), и стоит сказать, что уровень соревнования достаточно высокий, как и коллективов.

Например, есть такая команда «То4ка», так в ее составе есть четыре игрока с опытом игр в УПЛ. Разве не солидно, как для регионального соревнования? В Пальмире тоже хватает очень качественных игроков, поэтому игры с такими коллективами хорошая подготовка к весенней части сезона.

Что касается отсутствия отпуска, то, понимаете, у нас такая ситуация в команде, что большинство ребят в «Реал Фарма» пришли по ходу сезона, они элементарно не наигрались. Не от чего отдыхать, они хотят играть.

Летом мы набрали команду, делали ставку на молодежь, на футболистов до 25 лет, максимум, но потом, с 1 сентября 2025 года, правительство нашей страны ребятам до 23 лет позволило выезжать за пределы Украины и 70 процентов состава мы потеряли – сбежали ребята в Европу.

Чуть ли не каждую неделю мы теряли по игроку. Отсюда и результаты такие у «Реал Фарма»...

– Они, без оскорблений, но, мягко говоря, не впечатляют. Только два очка за 19 туров – это очень мало.

– Так и есть… Мы сейчас фактически создаем новую команду. По завершении первой части сезона у нас осталось всего 12 футболистов. О причинах неудачных результатов, я вам уже сказал – невозможно давать результат, когда из команды чуть ли не еженедельно кто-то уходил из игроков, иногда ключевых...

В прошлом сезоне у нас было две победы, сейчас – две ничьи. Кстати, я в сезоне 2024/25 забил два гола, а в текущем ни одного, может в этом тоже есть причина, – признался Лиховидов.