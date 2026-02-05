«У меня есть мечта». Откровенное интервью Педриньо про жизнь в Украине

Издание Flashscore опубликовало интересное интервью с легионером Шахтера Педриньо, в котором он рассказал о бразильском анклаве в донецком клубе и ответил на вопросы о возможной смене спортивного гражданстве.

Предлагаем ознакомиться с переводом интервью Педриньо.

Интервью Педриньо для издания Flashscore

Педриньо переживает лучший отрезок своей карьеры в Европе, он является движущей силой кампании донецкого Шахтера в сезоне 2025/26. Благодаря голам и ассистам бразилец оказался в необычной ситуации – странствующий игрок в разгар войны.

В интервью Flashscore атакующий полузащитник поделился впечатлениями от работы с Ардой Тураном, комментирует слухи о возможном первом вызове в сборную Украины, а также окончательно проясняет ситуацию относительно якобы интереса Коринтианса к его возвращению.

– Педриньо, приветствуем! Вы сейчас в Турции на зимних сборах Шахтера. Как там дела? Что сложнее – холод или дождь?

– Приятно с вами пообщаться. Слава Богу, мы здесь, в Турции, на межсезонных сборах. Не так уж холодно, но очень много дождя. Это мой третий год, когда я провожу межсезонье здесь. Условия отличные, что помогает нам хорошо тренироваться и возвращаться к сезону в оптимальной форме.

– В этом сезоне вы выглядите блестяще: 14 матчей, 5 голов и 5 ассистов в чемпионате, плюс ключевые выступления в Кубке Украины и Лиге конференций. Чувствуете ли вы, что находитесь на пике карьеры?

– Да, я очень доволен тем, как все складывается. Думаю, все сводится к уверенности, особенно со стороны тренера и команды. Я получил важную роль, и это доверие позволяет мне играть свободно и вносить свой вклад – будь то голами или передачами.

Это лучшая половина сезона, на которую я мог рассчитывать, и я хочу продолжать в том же духе, чтобы мы могли выигрывать трофеи. Если я хорошо играю, команда тоже в порядке, и мы будем бороться за большие цели.

– Шахтер ведет напряженную борьбу за первое место. В чем ключевой фактор? Это влияние Арды Турана на скамейке? Часто говорят, что пик игрока – в 28 лет, к которым вы как раз приближаетесь…

– Есть несколько факторов. С возрастом приходит опыт. Наша команда очень молодая и талантливая, но ей не хватало зрелости. Даже в 27 лет я стараюсь передавать свой опыт партнерам.

Что касается Арды Турана, он достиг вершины как игрок, и это очень помогает. Он и его штаб подталкивают нас к пределу – как физически, так и технически. У него менталитет победителя, и он держит нас в тонусе как в чемпионате Украины, так и в Лиге конференций.

– Арда Туран – довольно молодой тренер (38 лет) и не так давно завершил карьеру. Каково это – иметь ориентиром человека, который играл на самом высоком уровне за Барселону и Атлетико Мадрид?

– Это очень помогает. Он обращает внимание на детали, которые другие могут не заметить, потому что сам прошел через это на поле. Он много со мной общается, ведь тоже был полузащитником и знает, где я могу прибавить.

Он прошел через стиль владения мячом Барселоны и переходные фазы Атлетико, и этот бэкграунд формирует его энергию. Он очень энергичный человек, который удерживает нас на высоком уровне.

– Сейчас в составе Шахтера 11 бразильцев. Это почти полноценная команда. Каково это – иметь такую «бразильскую культуру» так далеко от дома?

– Это чрезвычайно важно для нас. Мы живем далеко, в холодном месте и в сложных условиях. Наличие рядом других бразильцев имеет огромное значение. Наша культура радостная, мы постоянно шутим, и это помогает новичкам быстро адаптироваться.

Играть за границей непросто – меняется стиль, еда, язык. Когда я приехал, здесь уже было много бразильцев, и это значительно облегчило мою работу с Роберто Де Дзерби тогда.

– Один из молодых игроков, которые сейчас сияют, – Кауан Элиас. Видите ли вы в нем потенциал стать топ-форвардом в будущем?

– Безусловно. Он очень молод, но приехал с определенным опытом из Флуминенсе. Видно его техническое качество. Он очень помог нам и имеет впереди яркую, успешную карьеру.

– Ситуация в Украине очень сложная. Шахтер сейчас – кочевая команда: тренируется в Киеве, играет во Львове и путешествует по Европе в Лиге конференций. Каково это – жить с таким графиком?

– Это непросто. Только те, кто здесь, знают, насколько это тяжело. Это влияет на нас на поле, потому что у нас нет постоянного дома: сегодня мы в одном месте, завтра – в другом. Логистика сложная: иногда это шесть часов автобусом до Львова, а потом еще семь – до Польши на еврокубковый матч.

Арда Туран умен и много ротирует состав из-за этого. Мы отдаем приоритет чемпионату Украины, который дает нам путь в Лигу чемпионов, но все мы надеемся, что война скоро закончится.

– А как насчет вашей семьи? Они с вами в Украине?

– Из соображений осторожности я год жил один. Тяжело ездить в Польшу, зная, что твои дети в Украине и под угрозой. Но через год я перевез жену, детей, сестру и тетю. Родители тоже приезжали, но уехали, потому что им было страшно.

Теперь в феврале, когда мы вернемся в Украину, мне придется снова продумать логистику, чтобы для них было безопасно. Мы живем в квартире во Львове, тогда как некоторые другие бразильцы предпочитают базу клуба, где есть все условия.

– Недавно появилась информация, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заинтересован в вашей натурализации для выступлений уже в марте против Швеции в плей-офф чемпионата мира. Есть ли в этом правда?

– Честно говоря, я узнал об этом только из интернета. Никто из тренерского штаба со мной напрямую не говорил. Я слышал слухи через своих агентов, но ничего официального. Я проснулся удивленным всеми этими новостями. Это зависит не только от меня – есть много факторов. Я подожду, является ли интерес действительно реальным, прежде чем принимать какое-либо решение.

– Но гипотетически, если бы приглашение поступило уже завтра, вы бы согласились играть за Украину?

– Мне пришлось бы подумать, что лучше для моей карьеры и моей семьи. Играть на чемпионате мира – это мечта. Я всегда мечтал представлять Бразилию, но я бы сел с семьей и обсудил, будет ли это полезно для моего развития.

Украина близка к выходу на чемпионат мира. Если это что-то, что добавит моей карьере, я бы внимательно это рассмотрел. Но, конечно, моей детской мечтой всегда останется сборная Бразилии.

– Вы были частью той сборной U-23 с такими игроками, как Бруну Гимараэс, Антони, Матеус Кунья и Габриэл Мартинелли. Вы до сих пор поддерживаете с ними связь?

– Да, это была фантастическая команда! Я до сих пор с ними на связи. Матеус Кунья и Антони – как братья для меня. Меня вызывали почти на все турниры, кроме Олимпиады, из-за травмы, и это было очень тяжело, ведь Андре Соареш Жардин мне доверял. Я очень рад видеть их успех сейчас. Кунья – один из лучших игроков, с которыми я играл.

– В 2020 году вы покинули Бразилию и перешли в Бенфику за 18 млн евро, когда вернулся Жорже Жезуш. Оглядываясь назад, чего, по вашему мнению, вам не хватило, чтобы заиграть в Португалии?

– Это был переход, который требовал большой адаптации, а я был очень молод. Состав был блестящий (Дарвин Нуньес, Эвертон Себолинья, Николас Отаменди), и я не получил столько шансов, сколько надеялся. К тому же это был пик пандемии – без болельщиков на стадионах.

Я воспринимаю это как опыт для обучения. Я был счастлив играть за такой большой клуб, как Бенфика, но, к сожалению, это был не тот сезон, о котором я мечтал.

– А какими были ваши отношения с Жорже Жезушем?

– Жорже Жезуш очень требовательный и интенсивный, как все знают. Но он также очень умный и многого добился. Я учился у него, даже несмотря на то, что играл немного. Когда появилась возможность перейти в Шахтер, я не колебался ни секунды.

– В Бенфике вратарь Анатолий Трубин (ранее играл за Шахтер) стал одним из открытий. Вы были удивлены его уровнем?

– Нет, я не был удивлен, потому что знаю, насколько он хорош. Он всегда был настоящим спасителем в воротах. Даже когда он был очень молод в Шахтере, он уже был вратарем для больших матчей. Мы всегда знали, что он нас выручит.

– И напоследок: в прошлом году ходили слухи о желании Коринтианса вернуть вас. Была ли когда-нибудь конкретная оферта?

– Реального интереса не было. У меня огромная любовь и благодарность к Коринтиансу – это клуб, который дал мне старт и где я был очень счастлив. Если бы был интерес, я с удовольствием вернулся бы и помог. Но это были лишь спекуляции и интернет-слухи; никто не обращался ко мне напрямую.

Текст: Flashscore. Перевод: Sport.ua