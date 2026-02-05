В среду, 4 февраля 2026 года, на стадионе Парк Олимпик Лионнез состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции между «Лионом» и «Лавалем».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Очередным голом за «Лион» отличился бразильский нападающий Эндрик, вколотив мяч в ворота суперника мощным ударом.

Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 4 февраля

Лион – Лаваль – 2:0

Голы: Эндрик Фелипе, 80, Афонсу Морейра, 90+4, автогол

Видеообзор