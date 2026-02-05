Франция05 февраля 2026, 02:02 | Обновлено 05 февраля 2026, 02:05
13
0
Лион – Лаваль – 2:0. Пушка Эндрика. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка Кубка Франции
05 февраля 2026, 02:02 | Обновлено 05 февраля 2026, 02:05
13
0
В среду, 4 февраля 2026 года, на стадионе Парк Олимпик Лионнез состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции между «Лионом» и «Лавалем».
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Очередным голом за «Лион» отличился бразильский нападающий Эндрик, вколотив мяч в ворота суперника мощным ударом.
Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 4 февраля
Лион – Лаваль – 2:0
Голы: Эндрик Фелипе, 80, Афонсу Морейра, 90+4, автогол
Видеообзор
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Автогол забил Афонсу Морейра (Лаваль).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Лион), асcист Павел Шульц.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 февраля 2026, 00:28 0
Немецкий тренер готовит большую перестройку
Футбол | 04 февраля 2026, 09:20 7
Сообщается, что украинец скоро вернется к тренировкам с командой
Футбол | 04.02.2026, 21:38
Футбол | 04.02.2026, 07:59
Бокс | 04.02.2026, 04:02
Комментарии 0
Популярные новости
03.02.2026, 23:01
03.02.2026, 08:12 6
04.02.2026, 08:49 3
03.02.2026, 10:49 3
04.02.2026, 14:45 16
03.02.2026, 07:22 36
03.02.2026, 07:52 5
Бокс