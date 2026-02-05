Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лион – Лаваль – 2:0. Пушка Эндрика. Видео голов и обзор
Кубок Франции
Лион
04.02.2026 21:30 – FT 2 : 0
Лаваль
Франция
05 февраля 2026, 02:02 | Обновлено 05 февраля 2026, 02:05
Лион – Лаваль – 2:0. Пушка Эндрика. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Кубка Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 февраля 2026 года, на стадионе Парк Олимпик Лионнез состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции между «Лионом» и «Лавалем».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Очередным голом за «Лион» отличился бразильский нападающий Эндрик, вколотив мяч в ворота суперника мощным ударом.

Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 4 февраля
Лион – Лаваль – 2:0
Голы: Эндрик Фелипе, 80, Афонсу Морейра, 90+4, автогол

Видеообзор

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Автогол забил Афонсу Морейра (Лаваль).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Лион), асcист Павел Шульц.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
