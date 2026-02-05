Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Торино – 2:1. Голы-близнецы. Видеообзор матча
Кубок Италии
Интер Милан
04.02.2026 22:00 – FT 2 : 1
Торино
Италия
05 февраля 2026, 02:13 |
Интер – Торино – 2:1. Голы-близнецы. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка Кубка Италии

05 февраля 2026, 02:13 |
Интер – Торино – 2:1. Голы-близнецы. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 февраля 2026 года, на стадионе Брианто состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Торино».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Интересно, что первые голы «нерадзурри» и «быков» выглядят практически идентично.

Кубок Италии 2025/26. 1/4 финала, 4 февраля
Интер – Торино – 2:1
Голы: Бонни, 35, Диуф, 47 – Куленович, 57

Видеообзор

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Куленович (Торино).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Анди Диуф (Интер Милан), асcист Маркус Тюрам.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Анж-Йоан Бонни (Интер Милан), асcист Иссиака Камате.
По теме:
Лион – Лаваль – 2:0. Пушка Эндрика. Видео голов и обзор
Ланс легко обыграл Труа и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
Интер и Торино определили полуфиналиста Кубка Италии
Кубок Италии по футболу Интер Милан Торино Интер - Торино Анж-Йоан Бонни Анди Диуф Сандро Куленович видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
