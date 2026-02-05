04.02.2026 22:00 – FT 2 : 1
Италия05 февраля 2026, 02:13 |
6
0
Интер – Торино – 2:1. Голы-близнецы. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка Кубка Италии
05 февраля 2026, 02:13 |
6
0
В среду, 4 февраля 2026 года, на стадионе Брианто состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Торино».
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Интересно, что первые голы «нерадзурри» и «быков» выглядят практически идентично.
Кубок Италии 2025/26. 1/4 финала, 4 февраля
Интер – Торино – 2:1
Голы: Бонни, 35, Диуф, 47 – Куленович, 57
Видеообзор
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Куленович (Торино).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Анди Диуф (Интер Милан), асcист Маркус Тюрам.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Анж-Йоан Бонни (Интер Милан), асcист Иссиака Камате.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 04 февраля 2026, 14:45 16
Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах
Футбол | 04 февраля 2026, 08:18 7
Совет не будет рассматривать такой вариант
Футбол | 04.02.2026, 20:41
Футбол | 04.02.2026, 23:51
Бокс | 04.02.2026, 08:49
Комментарии 0
Популярные новости
04.02.2026, 04:02 5
03.02.2026, 10:49 3
03.02.2026, 00:11 1
04.02.2026, 05:02
03.02.2026, 20:07 3
03.02.2026, 07:52 5
04.02.2026, 09:20 8
03.02.2026, 07:22 36