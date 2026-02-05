Интер Милан

В среду, 4 февраля 2026 года, на стадионе Брианто состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Торино».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Интересно, что первые голы «нерадзурри» и «быков» выглядят практически идентично.

Кубок Италии 2025/26. 1/4 финала, 4 февраля

Интер – Торино – 2:1

Голы: Бонни, 35, Диуф, 47 – Куленович, 57

Видеообзор