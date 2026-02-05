Максим Хлань вошел в символическую сборную 19-го тура чемпионата Польши

Украинский футболист Максим Хлань вошел в символическую сборную 19-го тура польской Экстраклясы – и официальной, и по версии SofaScore.

Левый вингер Максим Хлань, который выступает за польский клуб Гурник Забже, в этом туре отметился победным голом в ворота Пяст Гливице (2:1).

Украинский футболист получил оценку 8.9, что позволило ему оказаться среди лучших игроков тура.

Хлань является одним из ключевых игроков Гурника, он выступает на позиции левого вингера.

В текущем сезоне Экстраклясы Максим сыграл 11 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист, а также провел 3 игры Кубка Польши (1 гол и 1 ассист).

Чемпионат Польши. 19-й тур, 31 января

Гурник Забже – Пяст Гливице – 2:1

Голы: Эрик Янжа, 41, Максим Хлань, 50 – Квентин Буагар, 25

Символическая сборная 19-го тура чемпионата Польши (SofaScore)

Символическая сборная 19-го тура чемпионата Польши (официальная)

Видеообзор матча