Максим Хлань вошел в символическую сборную 19-го тура чемпионата Польши
Украинский вингер забил гол за Гурник Забже в ворота команды Пяст Гливице
Украинский футболист Максим Хлань вошел в символическую сборную 19-го тура польской Экстраклясы – и официальной, и по версии SofaScore.
Левый вингер Максим Хлань, который выступает за польский клуб Гурник Забже, в этом туре отметился победным голом в ворота Пяст Гливице (2:1).
Украинский футболист получил оценку 8.9, что позволило ему оказаться среди лучших игроков тура.
Хлань является одним из ключевых игроков Гурника, он выступает на позиции левого вингера.
В текущем сезоне Экстраклясы Максим сыграл 11 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист, а также провел 3 игры Кубка Польши (1 гол и 1 ассист).
Чемпионат Польши. 19-й тур, 31 января
Гурник Забже – Пяст Гливице – 2:1
Голы: Эрик Янжа, 41, Максим Хлань, 50 – Квентин Буагар, 25
Символическая сборная 19-го тура чемпионата Польши (SofaScore)
Символическая сборная 19-го тура чемпионата Польши (официальная)
Видеообзор матча
