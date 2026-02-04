Уверенный выход в финал. Манчестер Сити разобрался с Ньюкаслом

Состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Первый поединок команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 2:0.

После стартового свистка «горожане» взяли мяч под контроль и быстро реализовали свое преимущество. Берн пытался заблокировать удар Мармуша, который ворвался в штрафную, но мяч от ноги египтянина залетел в ворота.

И без того практически исчезнувшую интригу «похоронили» еще два гола хозяев поля, которые они забили в первом тайме. Мармуш оформил дубль, а до разгромного счет довел Рейндерс. «Сороки» в атаке также создали несколько опасных моментов, но уверенную игру продемонстрировал голкипер Траффорд.

После перерыва «горожане» чересчур расслабились, что позволило гостям периодически угрожать воротам соперников. Но реализовали «сороки» только один из созданных моментов: свой сольный проход Эланга завершил мастерским ударом. Манчестерцы могли увеличить свое преимущество, но ограничились тремя забитыми голами.

В финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» встретится с лондонским «Арсеналом».

Кубок Английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч.

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» – 3:1. Первый матч – 2:0.

Голы: Мармуш (7, 29), Рейндерс (32) – Эланга (62)

Предупреждения: Нунеш (27), Гонсалес (78), Родри (91)

«Манчестер Сити»: Траффорд, Нунес, Хусанов, Аке (Оллин, 46), Аит-Нури, Рейндерс, Гонсалес (Льюис, 83), O'Райлли (Родри, 71), Фоден (Шерки, 71), Мармуш, Семенио (Холланд, 71).

«Ньюкасл»: Ремсдэйл, Тиав, Ботман, Берн, Триппьер (Осула, 76), Рэмзи, Тонали, Холл (Дж.Мерфи, 46), Уиллок (Эланга, 46), Вольтемадэ (Висса, 46), Гордон (Барнс, 44)

Стадион «Этихад» (Манчестер, Англия)

