Кубок Английской лиги
Проходит дальше Манчестер Сити
04.02.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 3 : 1
Ньюкасл
Кубок английской лиги
04 февраля 2026, 23:55 | Обновлено 05 февраля 2026, 00:19
Уверенный выход в финал. Манчестер Сити разобрался с Ньюкаслом

Команда Гвардиолы вышла в финал Кубка английской лиги

Уверенный выход в финал. Манчестер Сити разобрался с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Первый поединок команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 2:0.

После стартового свистка «горожане» взяли мяч под контроль и быстро реализовали свое преимущество. Берн пытался заблокировать удар Мармуша, который ворвался в штрафную, но мяч от ноги египтянина залетел в ворота.

И без того практически исчезнувшую интригу «похоронили» еще два гола хозяев поля, которые они забили в первом тайме. Мармуш оформил дубль, а до разгромного счет довел Рейндерс. «Сороки» в атаке также создали несколько опасных моментов, но уверенную игру продемонстрировал голкипер Траффорд.

После перерыва «горожане» чересчур расслабились, что позволило гостям периодически угрожать воротам соперников. Но реализовали «сороки» только один из созданных моментов: свой сольный проход Эланга завершил мастерским ударом. Манчестерцы могли увеличить свое преимущество, но ограничились тремя забитыми голами.

В финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» встретится с лондонским «Арсеналом».

Кубок Английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч.

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» – 3:1. Первый матч – 2:0.

Голы: Мармуш (7, 29), Рейндерс (32) – Эланга (62)

Предупреждения: Нунеш (27), Гонсалес (78), Родри (91)

«Манчестер Сити»: Траффорд, Нунес, Хусанов, Аке (Оллин, 46), Аит-Нури, Рейндерс, Гонсалес (Льюис, 83), O'Райлли (Родри, 71), Фоден (Шерки, 71), Мармуш, Семенио (Холланд, 71).

«Ньюкасл»: Ремсдэйл, Тиав, Ботман, Берн, Триппьер (Осула, 76), Рэмзи, Тонали, Холл (Дж.Мерфи, 46), Уиллок (Эланга, 46), Вольтемадэ (Висса, 46), Гордон (Барнс, 44)

Стадион «Этихад» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР СИТИ – НЬЮКАСЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

ВИДЕО. 60-миллионный вингер забил первый гол за Ньюкасл
ВИДЕО. Сити громит Ньюкасл после 1-го тайма полуфинала Кубка лиги
Дальше без Динамо. Определены участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити - Ньюкасл отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
