  4. ВИДЕО. Сити громит Ньюкасл после 1-го тайма полуфинала Кубка лиги
Англия
04 февраля 2026, 22:51 |
37
0

ВИДЕО. Сити громит Ньюкасл после 1-го тайма полуфинала Кубка лиги

Еще 2 гола за горожан забили Омар Мармуш и Тиджани Рейндерс

04 февраля 2026, 22:51 |
37
0
ВИДЕО. Сити громит Ньюкасл после 1-го тайма полуфинала Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 февраля 2026 года, на стадионе Этихад проходит ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом».

Счет до разгромного довели Омар Мармуш, на счету которого дубль, и Тиджани Рейндерс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сначала египтянин с метра головой занес мяч в пустой угол ворот, а затем Тиджани Рейндерс расстрелял ворота соперника с примерно 11 метров.

В итоге, на перерыв команды ушли при счете 3:0 (5:0 по сумме двух встреч).

ВИДЕО. Сити громит Ньюкасл после 1-го тайма полуфинала Кубка лиги

По теме:
Дальше без Динамо. Определены участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Манчестер Сити – Ньюкасл. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Мармуш открыл счет в матче Ман Сити против Ньюкасла
Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Манчестер Сити - Ньюкасл Омар Мармуш Тиджани Рейндерс
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
