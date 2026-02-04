В среду, 4 февраля 2026 года, на стадионе Этихад проходит ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом».

Счет до разгромного довели Омар Мармуш, на счету которого дубль, и Тиджани Рейндерс.

Сначала египтянин с метра головой занес мяч в пустой угол ворот, а затем Тиджани Рейндерс расстрелял ворота соперника с примерно 11 метров.

В итоге, на перерыв команды ушли при счете 3:0 (5:0 по сумме двух встреч).

ВИДЕО. Сити громит Ньюкасл после 1-го тайма полуфинала Кубка лиги