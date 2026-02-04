Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штутгарт оформил выход в полуфинал Кубка Германии
Кубок Германии
Хольштайн Киль
04.02.2026 21:45 – FT 0 : 3
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
04 февраля 2026, 23:47 |
25
0

Штутгарт оформил выход в полуфинал Кубка Германии

«Швабы» разобрались с «Хольштайном»

04 февраля 2026, 23:47 |
25
0
Штутгарт оформил выход в полуфинал Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольштайн – Штутгарт

«Штутгарт» уверенно вышел в полуфинал Кубка Германии, разгромив «Хольштайн» в четвертьфинальном матче турнира. Поединок состоялся в Киле и завершился поражением хозяев со счетом 0:3.

До перерыва «Хольштайн» пытался навязать борьбу действующему обладателю трофея, однако во втором тайме класс гостей стал решающим. На 56-й минуте Дениз Ундав открыл счет, после чего команда из Киля начала заметно терять контроль над игрой. В конце встречи «Хольштайн» пропустил еще дважды — на 89-й минуте от Криса Фюриха и в компенсированное время от Атакана Каразора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Германии. Четвертьфинал.

Хольштайн — Штутгарт — 0:3

Голы: Ундав, 56, Фюрих, 89, Каразор, 90+2.

По теме:
Хольштайн Киль – Штутгарт. Прогноз, анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Барса держит рекорд топ-5 лиг по количеству национальных кубковых трофеев
Байер – Санкт-Паули – 3:0. ШИКарный четвертьфинал. Видео голов, обзор
Хольштайн Кубок Германии по футболу Штутгарт
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уверенный выход в финал. Манчестер Сити разобрался с Ньюкаслом
Футбол | 04 февраля 2026, 23:55 0
Уверенный выход в финал. Манчестер Сити разобрался с Ньюкаслом
Уверенный выход в финал. Манчестер Сити разобрался с Ньюкаслом

Команда Гвардиолы вышла в финал Кубка английской лиги

Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04 февраля 2026, 14:45 16
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах

У клуба УПЛ было три предложения по лидеру. Игрок отказался уходить
Футбол | 04.02.2026, 16:45
У клуба УПЛ было три предложения по лидеру. Игрок отказался уходить
У клуба УПЛ было три предложения по лидеру. Игрок отказался уходить
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
Футбол | 04.02.2026, 07:59
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Биатлон | 04.02.2026, 10:11
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 4
Бокс
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 6
Футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 36
Футбол
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
03.02.2026, 07:47 3
Футбол
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
03.02.2026, 08:44 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем