Штутгарт оформил выход в полуфинал Кубка Германии

«Штутгарт» уверенно вышел в полуфинал Кубка Германии, разгромив «Хольштайн» в четвертьфинальном матче турнира. Поединок состоялся в Киле и завершился поражением хозяев со счетом 0:3.

До перерыва «Хольштайн» пытался навязать борьбу действующему обладателю трофея, однако во втором тайме класс гостей стал решающим. На 56-й минуте Дениз Ундав открыл счет, после чего команда из Киля начала заметно терять контроль над игрой. В конце встречи «Хольштайн» пропустил еще дважды — на 89-й минуте от Криса Фюриха и в компенсированное время от Атакана Каразора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Германии. Четвертьфинал.

Хольштайн — Штутгарт — 0:3

Голы: Ундав, 56, Фюрих, 89, Каразор, 90+2.