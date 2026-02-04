Штутгарт оформил выход в полуфинал Кубка Германии
«Швабы» разобрались с «Хольштайном»
«Штутгарт» уверенно вышел в полуфинал Кубка Германии, разгромив «Хольштайн» в четвертьфинальном матче турнира. Поединок состоялся в Киле и завершился поражением хозяев со счетом 0:3.
До перерыва «Хольштайн» пытался навязать борьбу действующему обладателю трофея, однако во втором тайме класс гостей стал решающим. На 56-й минуте Дениз Ундав открыл счет, после чего команда из Киля начала заметно терять контроль над игрой. В конце встречи «Хольштайн» пропустил еще дважды — на 89-й минуте от Криса Фюриха и в компенсированное время от Атакана Каразора.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Германии. Четвертьфинал.
Хольштайн — Штутгарт — 0:3
Голы: Ундав, 56, Фюрих, 89, Каразор, 90+2.
⏹️ YEEEEEEEEEEEEEEEEES! 💪— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) February 4, 2026
The full-time whistle goes! Holders VfB see off an enterprising Holstein Kiel side to secure a spot in the semi-final draw of the DFB Cup! 👏#VfB | #KSVVfB | #DFBPokal | 0-3 pic.twitter.com/4dCRLR3Sog
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Гвардиолы вышла в финал Кубка английской лиги
Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах