04 февраля 2026, 19:42 | Обновлено 04 февраля 2026, 19:43
Барса держит рекорд топ-5 лиг по количеству национальных кубковых трофеев

Вспомним топ-10 команд с наибольшим количеством трофеев в главном кубковом соревновании страны

Барса держит рекорд топ-5 лиг по количеству национальных кубковых трофеев
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская Барселона лидирует среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству выигранных главных национальных кубковых турниров.

В активе блаугранас 32 трофея Кубка Испании.

На втором месте идет также испанский клуб – Атлетик, 24 раза выигравший Кубок Испании.

По 20 титулов имеют Реал (также Кубок Испании) и Бавария (Кубок Германии).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством выигранных национальных кубковых турниров

32 – Барселона (Кубок Испании)
24 – Атлетик (Кубок Испании)
20 – Реал (Кубок Испании)
20 – Бавария (Кубок Германии)
15 – ПСЖ (Кубок Франции)
15 – Ювентус (Кубок Италии)
14 – Арсенал (Кубок Англии)
13 – Манчестер Юнайтед (Кубок Англии)
10 – Атлетико (Кубок Испании)
10 – Марсель (Кубок Франции)

Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
