Барса держит рекорд топ-5 лиг по количеству национальных кубковых трофеев
Вспомним топ-10 команд с наибольшим количеством трофеев в главном кубковом соревновании страны
Испанская Барселона лидирует среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству выигранных главных национальных кубковых турниров.
В активе блаугранас 32 трофея Кубка Испании.
На втором месте идет также испанский клуб – Атлетик, 24 раза выигравший Кубок Испании.
По 20 титулов имеют Реал (также Кубок Испании) и Бавария (Кубок Германии).
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством выигранных национальных кубковых турниров
32 – Барселона (Кубок Испании)
24 – Атлетик (Кубок Испании)
20 – Реал (Кубок Испании)
20 – Бавария (Кубок Германии)
15 – ПСЖ (Кубок Франции)
15 – Ювентус (Кубок Италии)
14 – Арсенал (Кубок Англии)
13 – Манчестер Юнайтед (Кубок Англии)
10 – Атлетико (Кубок Испании)
10 – Марсель (Кубок Франции)
