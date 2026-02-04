Сергей ШИЩЕНКО: «Каждый следующий матч будет лучше предыдущего»

«Буковина» на учебно-тренировочных сборах продолжает подготовку ко второй части сезона. Команда в матче с юношеской командой «Металлиста 1925» вырвала победу в компенсированное время. Итог матча подвел главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, позади первый спарринг «Буковины» на закарпатском сборе и первый матч в 2026 году. Говорят, что такие поединки – это больше для тренеров, для информации, анализа и размышлений. Что вы сегодня увидели в исполнении своих подопечных?

– Все матчи – это, прежде всего, для тренеров и для анализа. Мы понимаем, что сейчас еще не находимся в оптимальных кондициях. Сегодня ребята сыграли по 45 минут, и я очень доволен их отношением к делу. Таймы получились разными. В первой половине игры мы лучше сыграли в обороне, но не столь активно и агрессивно действовали в атаке. Во втором тайме уже больше играли в комбинационный, атакующий футбол, были более агрессивными впереди, но в некоторых эпизодах не хватало дисциплины в защите. Я благодарен ребятам за победу и за то, что мы дожали соперника. У «Металлиста 1925» очень хорошая молодежь – мне понравилось, как они сыграли в этом матче, и понравилось, как мы им противодействовали. Конечно, будем анализировать этот спарринг, разбирать его и шаг за шагом двигаться дальше. Я убежден, что с каждой игрой мы будем добавлять, и каждый следующий матч будет лучше предыдущего. Первые спарринги всегда таковы – после долгой паузы, которая длилась почти два месяца, еще есть нервозность в действиях футболистов, недоразумения. Это нормально, дальше будет гораздо лучше.

– Максим Войтиховский сегодня отметился дебютным голом за «Буковину». Как это принципиально для него с психологической точки зрения?

– Конечно, это очень важно. В психологическом плане для нападающего чрезвычайно важно забить уже в первом матче, тем более отличиться победным мячом. Этот гол придаст ему уверенность. Войтиховский только входит в процесс понимания нашего футбола. Мы разговаривали с ним перед игрой – я объяснял, как хочу его видеть на поле, как он должен действовать. А что главное для нападающего? Забивать голы. Сегодня он это сделал, так что я поздравил Максима с первым голом за «Буковину».

– Шинкаренко и Груша сегодня сыграли на не совсем привычных для себя позициях. Это было вынужденное решение? Насколько вы удовлетворены их действиями?

– Да, это было вынужденное решение. Но мне очень понравилось, как и Груша и Дмитрий Шинкаренко выглядели на этих позициях еще в тренировочном процессе. И сегодня в матче они тоже сыграли очень хорошо. Я доволен их действиями – и Дмитрий, и Виталий провели качественный поединок.