Пропавший легионер вернулся в расположение клуба УПЛ

Как стало известно Sport.ua, на турецких сборах «Вереса» легионер Эрен Айдин появился в тренировочном лагере ровенчан, но по разным причинам на занятиях отсутствует.

Главная: представители турецкого полузащитника не хотят, чтобы он продолжал карьеру в «Вересе», хотя у него действующий контракт до 30 июня 2028 года.

По имеющейся информации, в Турции находится президент ФК «Верес» Иван Надеин, у которого, кстати, 4 февраля день рождения, и остается надеяться, что в саге с Эреном Айдином вскоре появится конкретика.

5 февраля футболисты «Вереса» проведут в Турции очередной контрольный матч – с киевским «Динамо».

Ранее ровенский «Верес» выступил с официальным заявлением относительно турецкого легионера Эрена Айдина, который самовольно покинул расположение «волков».