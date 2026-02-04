Металлист 1925 подпишет полузащитника с итальянским и бразильским паспортом

Полузащитник бразильского «Крузейро» U-20 Кауан Баптистелла продолжит карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщила Трибуна.

По информации источника, в услугах талантливого 18-летнего футболиста заинтересован харьковский «Металлист 1925», который провел успешные переговоры с легионером о сотрудничестве на четыре года.

Кауан имеет бразильский и итальянский паспорт. В течении своей карьеры полузащитник провел 33 матча за юношескую команду, в составе которой забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

Бразилец сыграл один поединок за взрослую команду и отметился одним ассистом. Контракт Баптистеллы истекает в декабре 2030 года.

«Металлист 1925» набрал 24 балла и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. Подопечные Младена Бартуловича отстают от лидеров – донецкого «Шахтера» и черкасского ЛНЗ – на 11 пунктов.