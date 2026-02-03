В среду, 4 февраля, состоится первый полуфинальный поединок Кубка Португалии между «АД Фафе» и Торренсе». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

АД Фафе

Середняк третьего по силе дивизиона Португалии очень неожиданно квалифицировался в полуфинал национального кубка. Хотя даже в своем чемпионате у него не все складывается хорошо – после 18 туров клуб имеет на балансе 24 очка и занимает 7 место группы А, которая не дает права продолжать борьбу за повышение. Расстояние от необходимого топ-4 на данный момент составляет 4 зачетных пункта.

По пути в полуфинал Кубка Португалии коллектив одолел «Ориентал», «Морейренсе», «Ароку», «Лузитану» и «Брагу».

Торренсе

Другой полуфиналист тоже не играет в высшем дивизионе, а только борется за выход туда. После 20 туров второго по силе эшелона Португалии на балансе «Торренсе» есть 29 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 4-е место турнирной таблицы. От топ-3 сейчас команда отстает всего на 3 балла.

Путь «Торренсе» в кубке был не слишком интересным – коллектив выбил «Коррелью», «Оливейренсе», «Лузитанию», «Касса Пия» и «Лейрию».

Личные встречи

Клубы играли между собой только раз – в 1/32 финала Кубка Португалии в октябре 2021. Тогда в серии пенальти победу одержал «Торренсе».

Интересные факты

«Торренсе» победил в 4/5 предыдущих матчах.

Только в 1/8 последних матчей «Торренсе» было забито более 3 голов.

«АД Фафе» победил в 4/6 предыдущих матчах.

Прогноз

Ожидаю, что в первом полуфинальном поединке команды не будут рисковать, поскольку будут иметь шанс догнать потерянное во 2-м матче. Именно поэтому я поставлю на тотале менее 2.5 (коэффициент 1.71 по линии БК betking).