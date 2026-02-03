Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это позор». Маркевич жестко ответил президенту ФИФА Инфантино
Другие новости
03 февраля 2026, 12:25 |
1116
5

«Это позор». Маркевич жестко ответил президенту ФИФА Инфантино

Именитый тренер пригласил президента ФИФА посетить Украину

03 февраля 2026, 12:25 |
1116
5 Comments
«Это позор». Маркевич жестко ответил президенту ФИФА Инфантино
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины, бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua дал оценку последним заявлениям президента ФИФА Джанни Инфантино о возможности возвращения российских сборных на международную арену, поскольку бан против них вроде бы не эффективен.

«Президент ФИФА уже не в первый раз позволяет себе неадекватные заявления о реинтеграции страны-агрессора. Об этом не может даже быть и речи! Ведущие футбольные государства придерживаются относительно не допуска четкой позиции.

Ибо возвращение даже юношеских сборных России сразу же ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований. Ведь родители тех же футболистов могут быть среди тех, кто убивает украинцев. Более того, мы являемся свидетелями геноцида украинского народа.

Заявления Инфантино действительно иначе, как позором не назовешь. Я приглашаю президента ФИФА посетить Украину, готов сопровождать его в прифронтовом Харькове, где в свое время возглавлял почти десять лет местный «Металлист», который громко заявил о себе в еврокубках.

Я довольно часто посещаю этот город-герой и поражен несокрушимостью его жителей. Кстати, при желании Инфантино будет иметь возможность убедиться в том, во что российские изверги превратили соседний Купянск, где также когда-то была боеспособная футбольная команда.

Инфантино может посетить и Чернигов, где после обстрела российского агрессора пришел в негодность стадион. Там раньше проводила домашние матчи местная «Десна», выступавшая в Премьер-лиге. Или увидеть, какой ущерб был нанесен киевскому стадиону «Локомотив», загородной базе «Черноморца» в Одессе. Почувствовать, как это жить без света, тепла.

То, что такое пресловутый «русский мир», четко свидетельствует о катастрофическом состоянии стадиона во временно оккупированном Донецке, которое еще не так давно считалось одним из лучших в Европе.

Вызывают удивление и утверждение Инфантино, что бан россиян не эффективен. У меня другая точка зрения. Дисквалификация россиян является мощным средством давления на агрессора.

Прекрасно понимаю, что недовольство Инфантино вызвано тем, что ФИФА уже длительное время после введения санкций не получает огромных поступлений от российских компаний, являвшихся спонсорами соревнований под эгидой этой организации. Но ведь нельзя все измерять деньгами, особенно, когда на кону самое дорогое – «человеческая жизнь», – остался недоволен Маркевич.

По теме:
Футболист Вереса пытается разорвать контракт и покинуть чемпионат Украины
Клуб Украинской Премьер-лиги обратился в ФИФА из-за скандального легионера
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Мирон Маркевич ФИФА Джанни Инфантино российско-украинская война инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03 февраля 2026, 10:49 0
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо

Матвей Пономаренко будет играть в стартовом составе, Бленуце получит еще один шанс

ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Футбол | 03 февраля 2026, 05:30 7
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»

Бывший нападающий сборной Франции прокомментировал трансфер Жереми Жаке

КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03.02.2026, 07:52
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 02.02.2026, 18:15
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Бокс | 02.02.2026, 15:42
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vazazh
Там у Харькові й повісити на совпі цього наволочь інфа.
Ответить
+5
Микола Унгурян
все вірно, але крім того що Інфантіно корумпований невіглас. то це і ще й оцінка роботи нашого президента УАФ - була якась заява е-е-е-е-Андрюші? 
Чи поки що в англісьйких ЗМІ нічого не написали про це і пан не прочитав? 
Ответить
+3
Борис Ваксер
Привіт, друже!!! Цей інфантіно, кончений пі----р, ти все правильно йому написав.
Ответить
+3
Istm
Маркевичу повага. Але, чому засунули язики в дупу керівники УАФ. Відповідати треба вкрай жорстко, аргументів купа.
Ответить
0
Chemp83
Жадібне керівництво уаф чїало на країну бо їх діти тут не живуть 
Ответить
0
zelc006
Його Трампа підштовхує. Сам він кнопка...
Ответить
-1
Популярные новости
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 16
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 32
Теннис
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 12
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
01.02.2026, 08:32
Бокс
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем