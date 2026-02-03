«Это позор». Маркевич жестко ответил президенту ФИФА Инфантино

Заслуженный тренер Украины, бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua дал оценку последним заявлениям президента ФИФА Джанни Инфантино о возможности возвращения российских сборных на международную арену, поскольку бан против них вроде бы не эффективен.

«Президент ФИФА уже не в первый раз позволяет себе неадекватные заявления о реинтеграции страны-агрессора. Об этом не может даже быть и речи! Ведущие футбольные государства придерживаются относительно не допуска четкой позиции.

Ибо возвращение даже юношеских сборных России сразу же ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований. Ведь родители тех же футболистов могут быть среди тех, кто убивает украинцев. Более того, мы являемся свидетелями геноцида украинского народа.

Заявления Инфантино действительно иначе, как позором не назовешь. Я приглашаю президента ФИФА посетить Украину, готов сопровождать его в прифронтовом Харькове, где в свое время возглавлял почти десять лет местный «Металлист», который громко заявил о себе в еврокубках.

Я довольно часто посещаю этот город-герой и поражен несокрушимостью его жителей. Кстати, при желании Инфантино будет иметь возможность убедиться в том, во что российские изверги превратили соседний Купянск, где также когда-то была боеспособная футбольная команда.

Инфантино может посетить и Чернигов, где после обстрела российского агрессора пришел в негодность стадион. Там раньше проводила домашние матчи местная «Десна», выступавшая в Премьер-лиге. Или увидеть, какой ущерб был нанесен киевскому стадиону «Локомотив», загородной базе «Черноморца» в Одессе. Почувствовать, как это жить без света, тепла.

То, что такое пресловутый «русский мир», четко свидетельствует о катастрофическом состоянии стадиона во временно оккупированном Донецке, которое еще не так давно считалось одним из лучших в Европе.

Вызывают удивление и утверждение Инфантино, что бан россиян не эффективен. У меня другая точка зрения. Дисквалификация россиян является мощным средством давления на агрессора.

Прекрасно понимаю, что недовольство Инфантино вызвано тем, что ФИФА уже длительное время после введения санкций не получает огромных поступлений от российских компаний, являвшихся спонсорами соревнований под эгидой этой организации. Но ведь нельзя все измерять деньгами, особенно, когда на кону самое дорогое – «человеческая жизнь», – остался недоволен Маркевич.