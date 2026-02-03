Клубы АПЛ потратили почти полмиллиарда евро на новых игроков
Ни один другой чемпионат не имеет большего общего показателя расходов в зимнее трансферное окно
Клубы АПЛ в общей сложности потратили почти полмиллиарда евро на подписание новых футболистов в зимнее трансферное окно сезона 2025/26 (453 млн).
Премьер-лига с явным отрывом расположена на первом месте по сумме расходов.
Клубы итальянской Серии А суммарно потратили 244 млн евро (2-й показатель).
На третьем месте – другая Серия А (бразильская), 202 млн. евро.
На фоне АПЛ и Серии А необычно мало выглядят расходы клубов немецкой Бундеслиги и испанской Ла Лиги – всего 97 и 76 млн. евро соответственно.
Чемпионаты с наибольшим количеством потраченных денег клубами на новых футболистов во время зимнего трансферного окна сезона 2025/26
- 453 млн евро – АПЛ
- 244 млн евро – Серия А
- 202 млн евро – Бразильская Серия А
- 144 млн евро – МЛС
- 105 млн евро – Лига 1
- 97 млн евро – Бундеслига
- 93 млн евро – Саудовская профессиональная лига
- 76 млн евро – Ла Лига
- 71 млн евро – Турецкая Суперлига
- 59 млн евро – Лига Португал
