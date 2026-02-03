Клубы АПЛ потратили почти полмиллиарда евро на новых игроков

Клубы АПЛ в общей сложности потратили почти полмиллиарда евро на подписание новых футболистов в зимнее трансферное окно сезона 2025/26 (453 млн).

Премьер-лига с явным отрывом расположена на первом месте по сумме расходов.

Клубы итальянской Серии А суммарно потратили 244 млн евро (2-й показатель).

На третьем месте – другая Серия А (бразильская), 202 млн. евро.

На фоне АПЛ и Серии А необычно мало выглядят расходы клубов немецкой Бундеслиги и испанской Ла Лиги – всего 97 и 76 млн. евро соответственно.

Чемпионаты с наибольшим количеством потраченных денег клубами на новых футболистов во время зимнего трансферного окна сезона 2025/26