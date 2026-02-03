Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клубы АПЛ потратили почти полмиллиарда евро на новых игроков
Другие новости
03 февраля 2026, 12:28 |
265
0

Клубы АПЛ потратили почти полмиллиарда евро на новых игроков

Ни один другой чемпионат не имеет большего общего показателя расходов в зимнее трансферное окно

03 февраля 2026, 12:28 |
265
0
Клубы АПЛ потратили почти полмиллиарда евро на новых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы АПЛ в общей сложности потратили почти полмиллиарда евро на подписание новых футболистов в зимнее трансферное окно сезона 2025/26 (453 млн).

Премьер-лига с явным отрывом расположена на первом месте по сумме расходов.

Клубы итальянской Серии А суммарно потратили 244 млн евро (2-й показатель).

На третьем месте – другая Серия А (бразильская), 202 млн. евро.

На фоне АПЛ и Серии А необычно мало выглядят расходы клубов немецкой Бундеслиги и испанской Ла Лиги – всего 97 и 76 млн. евро соответственно.

Чемпионаты с наибольшим количеством потраченных денег клубами на новых футболистов во время зимнего трансферного окна сезона 2025/26

  • 453 млн евро – АПЛ
  • 244 млн евро – Серия А
  • 202 млн евро – Бразильская Серия А
  • 144 млн евро – МЛС
  • 105 млн евро – Лига 1
  • 97 млн ​​евро – Бундеслига
  • 93 млн евро – Саудовская профессиональная лига
  • 76 млн евро – Ла Лига
  • 71 млн евро – Турецкая Суперлига
  • 59 млн евро – Лига Португал
По теме:
Жирона решила не подписывать новых игроков, так как доверяет украинцу
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал одного из лучших бомбардиров Первой лиги
статистика трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Футбол | 03 февраля 2026, 05:30 7
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»

Бывший нападающий сборной Франции прокомментировал трансфер Жереми Жаке

Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 02 февраля 2026, 18:15 79
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»

Инфантино очень хочет видеть возвращение россии

Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Футбол | 02.02.2026, 14:01
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03.02.2026, 10:49
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Футбол | 02.02.2026, 18:53
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 16
Футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 19
Футбол
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 27
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 32
Теннис
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
01.02.2026, 08:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем