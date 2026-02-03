Украина. Премьер лига03 февраля 2026, 12:51 | Обновлено 03 февраля 2026, 12:56
118
0
Полесье – Европа (Гибралтар). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
03 февраля 2026, 12:51 | Обновлено 03 февраля 2026, 12:56
118
0
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
3 февраля в 17:00 встречаются Полесье Житомир и команда Европа из Гибралтара
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Полесье – Европа (Гибралтар). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 февраля 2026, 07:52 2
Виталий – о диктаторе путине
Футбол | 03 февраля 2026, 13:44 0
Форвард сборной Украины рискует пропустить весь остаток сезона 2025/26 из-за травмы
Футбол | 02.02.2026, 18:53
Футбол | 03.02.2026, 06:23
Футбол | 02.02.2026, 22:02
Комментарии 0
Популярные новости
01.02.2026, 09:19 5
01.02.2026, 15:24 5
01.02.2026, 08:27 27
03.02.2026, 05:55 80
01.02.2026, 10:47 2
02.02.2026, 03:22 2
02.02.2026, 06:00 9
02.02.2026, 07:03