Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Европа (Гибралтар). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Полесье
03.02.2026 17:00 - : -
Европа
Украина. Премьер лига
Смотрите 3 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Полесье

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

3 февраля в 17:00 встречаются Полесье Житомир и команда Европа из Гибралтара

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
