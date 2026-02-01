Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 15:24 |
1182
0

МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»

Мирон рассказал о Жаже и Александре Рыкуне

01 февраля 2026, 15:24 |
1182
0
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, с какими футболистами было труднее всего работать. Специалист вспомнил легендарного Жажа и Рыкуна.

– Вы работали со многими яркими футболистами. С кем было тяжелее всего?

– Первым непростым был Жажа. Он нигде в Европе не мог прижиться. Появился в Турции для просмотра с бутсами в пакете прямо во время тренировки. Думаю, такого кадра еще не было. Говорю, чтобы перед выходом на поле чуть-чуть потянулся – мне не надо, отвечает. И уже через десять минут я позвонил Ярославскому: срочно берите (смеется).

Если бы у него футбол был на первом месте – топ-игрок сборной Бразилии. Он не пьянствовал, но очень любил гулянья, развлечения, дискотеки. Постоянно полно друзей из Бразилии у него было, всем подарки покупал. На балконе шашлыки жарил на паркетных досках…

Саня Рыкун – это понятно. Но четыре года мы протянули с ним. Имел свою методику его воспитания. Отправлял его, потом возвращал. Понимал, что с его недостатком ничего не поделаешь, но как тренер должен был использовать его потенциал. И он нам очень серьезно помог, за что я ему благодарен. Надеюсь, это обоюдно, – сказал Маркевич.

По теме:
Львовский Рух прибыл на сборы в Словению, где проведет 7 спаррингов
ШАРАН: «Мне очень приятно, что Твердохлеба приобрели у Кривбасса»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень тяжело, ведь у него уже есть свое мнение»
Мирон Маркевич Металлист Харьков Жажа Коэльо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Рыкун
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футбол | 31 января 2026, 22:52 10
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб

Виктор продолжит карьеру в Олимпиакосе Никосия

Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футбол | 31 января 2026, 18:45 15
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию

На Коноплю претендует «Сассуоло»

Реал Мадрид – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01.02.2026, 14:39
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Теннис | 01.02.2026, 13:50
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Футбол | 01.02.2026, 09:47
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
30.01.2026, 13:29
Теннис
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 18
Футбол
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
31.01.2026, 05:05
Теннис
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
30.01.2026, 14:23 1
Футбол
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
30.01.2026, 08:12
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем