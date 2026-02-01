МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, с какими футболистами было труднее всего работать. Специалист вспомнил легендарного Жажа и Рыкуна.

– Вы работали со многими яркими футболистами. С кем было тяжелее всего?

– Первым непростым был Жажа. Он нигде в Европе не мог прижиться. Появился в Турции для просмотра с бутсами в пакете прямо во время тренировки. Думаю, такого кадра еще не было. Говорю, чтобы перед выходом на поле чуть-чуть потянулся – мне не надо, отвечает. И уже через десять минут я позвонил Ярославскому: срочно берите (смеется).

Если бы у него футбол был на первом месте – топ-игрок сборной Бразилии. Он не пьянствовал, но очень любил гулянья, развлечения, дискотеки. Постоянно полно друзей из Бразилии у него было, всем подарки покупал. На балконе шашлыки жарил на паркетных досках…

Саня Рыкун – это понятно. Но четыре года мы протянули с ним. Имел свою методику его воспитания. Отправлял его, потом возвращал. Понимал, что с его недостатком ничего не поделаешь, но как тренер должен был использовать его потенциал. И он нам очень серьезно помог, за что я ему благодарен. Надеюсь, это обоюдно, – сказал Маркевич.