ШАРАН: «Мне очень приятно, что Твердохлеба приобрели у Кривбасса»

Известный украинский тренер Владимир Шаран оценил трансфер украинского полузащитника Егора Твердохлеба в расположение черкасского ЛНЗ.

«Мне очень приятно, что Твердохлеба приобрели у «Кривбасса» за такие средства, что он прогрессирует. Помню, мне очень приятно было, когда он перешел в «Минай» и сказал: «Я через вас пришел в эту команду, хочу с вами поработать». Как его нашел? Я общался с Игорем Жабченко, который тогда возглавлял «Горняк-Спорт».

Игорь сказал: «Ты с ним не ошибешься, потому что это действительно игрок Премьер-лиги, однозначно. Это машина». Я посмотрел буквально одну игру Твердохлеба и сказал, что этот футболист нам нужен однозначно. У него есть мощность и настойчивость. Он физически хорошо подготовлен и очень трудолюбив», – сказал Шаран.

В зимнее трансферное окно черкасский ЛНЗ был достаточно активен на трансферном рынке. «Фиолетовые» подписали Егора Твердохлеба, Артура Никитишина и Адама Якубу.