Оболонь проводит спарринг с австрийским клубом Лиферинг. Стартовые составы
Поединок «Оболонь» – «Лиферинг» состоится 1 февраля в 14:00 по Киеву
«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В воскресенье, 1 февраля, «пивовары» сыграют товарищеский матч с австрийским клубом «Лиферинг».
Соперник «Оболони» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии. В первой части сезона команда в 16 матчах набрала 22 очка (5 побед, 7 ничьих, 4 поражения) и в турнирной таблице идет на седьмом месте.
Свой предыдущий поединок на сборах «Оболонь» проводила против косовского клуба «Приштина» и одержала победу со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Тарас Мороз и Павел Полегенько.
Товарищеский матч. Турция. 1 февраля. 14:00
«Оболонь» (Украина) – «Лиферинг» (Австрия)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Оболонь»
