Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Оболонь
01.02.2026 14:00 - : -
Лиферинг
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 13:03 |
Оболонь проводит спарринг с австрийским клубом Лиферинг. Стартовые составы

Поединок «Оболонь» – «Лиферинг» состоится 1 февраля в 14:00 по Киеву

ФК Оболонь

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В воскресенье, 1 февраля, «пивовары» сыграют товарищеский матч с австрийским клубом «Лиферинг».

Соперник «Оболони» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии. В первой части сезона команда в 16 матчах набрала 22 очка (5 побед, 7 ничьих, 4 поражения) и в турнирной таблице идет на седьмом месте.

Свой предыдущий поединок на сборах «Оболонь» проводила против косовского клуба «Приштина» и одержала победу со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Тарас Мороз и Павел Полегенько.

Товарищеский матч. Турция. 1 февраля. 14:00

«Оболонь» (Украина) – «Лиферинг» (Австрия)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Оболонь»

Оболонь – Лиферинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи, 31 января. Два спарринга ЛНЗ, игры Колоса и Кривбасса
Металлист отгрузил 10 мячей в ворота аматорского клуба на Закарпатье
