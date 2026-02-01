Оболонь проводит спарринг с австрийским клубом Лиферинг. Стартовые составы

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В воскресенье, 1 февраля, «пивовары» сыграют товарищеский матч с австрийским клубом «Лиферинг».

Соперник «Оболони» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии. В первой части сезона команда в 16 матчах набрала 22 очка (5 побед, 7 ничьих, 4 поражения) и в турнирной таблице идет на седьмом месте.

Свой предыдущий поединок на сборах «Оболонь» проводила против косовского клуба «Приштина» и одержала победу со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Тарас Мороз и Павел Полегенько.

Товарищеский матч. Турция. 1 февраля. 14:00

«Оболонь» (Украина) – «Лиферинг» (Австрия)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Оболонь»