  4. Артета может покинуть Арсенал в конце сезона. Известны подробности
Англия
01 февраля 2026, 13:40 |
Лондонский гранд может попрощаться с испанским коучем

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский специалист Микель Артета может покинуть пост тренера лондонского «Арсенала» в конце сезона. Об этом сообщает Give Me Sport.

По информации источника, гранд Английской Премьер-лиги уволит 43-летнего коуча в случае, если команда не завоюет титул чемпиона Англии.

После 24 туров Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» набрал 53 очка и расположился на первом месте турнирной таблицы. А Лиге чемпионов «канониры» заработали 24 очка за восемь матчей и с первого места вышли в 1/8 финала.

Ранее сообщалось о том, что Букайо Сака получил травму.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ арендовал голкипера Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Уволили легенду. Клуб Серии А остался без главного тренера
Милнеру остался всего 1 матч до рекорда Барри в АПЛ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Футбол | 01 февраля 2026, 09:19 1
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»

Испанский тренер – об уходе Ливаковича

Клуб УПЛ усилился экс-игроком Атлетико
Футбол | 01 февраля 2026, 10:55 1
Клуб УПЛ усилился экс-игроком Атлетико
Клуб УПЛ усилился экс-игроком Атлетико

Карлос Рохас продолжит карьеру в «Эпицентре»

Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Футбол | 31.01.2026, 17:10
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Футбол | 01.02.2026, 07:47
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футбол | 31.01.2026, 22:52
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Популярные новости
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 48
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
30.01.2026, 14:23 1
Футбол
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
30.01.2026, 21:48 2
Футбол
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
31.01.2026, 14:39
Теннис
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 35
Теннис
