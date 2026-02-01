Артета может покинуть Арсенал в конце сезона. Известны подробности

Испанский специалист Микель Артета может покинуть пост тренера лондонского «Арсенала» в конце сезона. Об этом сообщает Give Me Sport.

По информации источника, гранд Английской Премьер-лиги уволит 43-летнего коуча в случае, если команда не завоюет титул чемпиона Англии.

После 24 туров Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» набрал 53 очка и расположился на первом месте турнирной таблицы. А Лиге чемпионов «канониры» заработали 24 очка за восемь матчей и с первого места вышли в 1/8 финала.

Ранее сообщалось о том, что Букайо Сака получил травму.