Атлетик Бильбао

1 февраля на Сан-Мамес пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Реалом Сосьедад.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда уже далеко не в первый раз связала себя с Вальверде. Как правило, это сотрудничество приносило успехи, но особенно яркие они сейчас - точнее, в два прошлых сезона. Получилось и кубок взять, и в полуфинале Лиги Европы сыграть, и на четвертое место Примеры выбраться. В итоге летом Нико Уильямс даже отказался от перехода в Барселону и подписал долгосрочный контракт.

Но нынешняя темпорада складывается плохо, чтобы не сказать катастрофически. В Лиге чемпионов баски не вышли в плей-офф, в Суперкубке были разгромлены Барселоной 0-5. По сути, остается только Копа дель Рей, где уже вышли в четвертьфинал, ведь в Примере, стартовав с трех побед, потом прибавили еще четыре за все время. А в пяти крайних турах и вовсе ограничились одним очком.

Реал Сосьедад

Клуб свой пик прошел раньше, с Альгуасилем. И, кстати, беря свой кубок, пару лет назад обыгрывали в долгожданном финале как раз соседей. Но последние два розыгрыша были временем регресса. А решение поставить на место Иманоля еще одного человека из внутренней структуры, Серхио Франсиско, ничего не принесло.

В итоге к зимней паузе в Сан-Себастьяне появился Матараццо. И сразу стал лучшим тренером в январе во всей Примере. Что не удивительно, ведь получилось и Осасуну в кубке пройти (правда, с трудом, только по итогам серии пенальти), и в Примере после ничьей с Атлетико последовательно победили Хетафе, Барселону (по 2:1) и Сельту (3:1).

Статистика личных встреч

В 2024-м оба региональных дерби выиграл клуб из Бильбао. Но в следующем году он прибавил только одну ничью, дома, проиграв после этого 2:3 в Сан-Себастьяне.

Прогноз

Букмекерские конторы все-таки верят, что Уильямс и компанию должно прорвать, и почему бы не в важном противостоянии с соседом? Но гости, кажется, сейчас вполне способны не проиграть этот матч (коэффициент - 1,60).