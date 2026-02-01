Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
01.02.2026 22:00 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 февраля 2026, 13:03 | Обновлено 01 февраля 2026, 13:12
40
0

Атлетик – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 февраля в 22:00 по Киеву

01 февраля 2026, 13:03 | Обновлено 01 февраля 2026, 13:12
40
0
Атлетик – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля на Сан-Мамес пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Реалом Сосьедад.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда уже далеко не в первый раз связала себя с Вальверде. Как правило, это сотрудничество приносило успехи, но особенно яркие они сейчас - точнее, в два прошлых сезона. Получилось и кубок взять, и в полуфинале Лиги Европы сыграть, и на четвертое место Примеры выбраться. В итоге летом Нико Уильямс даже отказался от перехода в Барселону и подписал долгосрочный контракт.

Но нынешняя темпорада складывается плохо, чтобы не сказать катастрофически. В Лиге чемпионов баски не вышли в плей-офф, в Суперкубке были разгромлены Барселоной 0-5. По сути, остается только Копа дель Рей, где уже вышли в четвертьфинал, ведь в Примере, стартовав с трех побед, потом прибавили еще четыре за все время. А в пяти крайних турах и вовсе ограничились одним очком.

Реал Сосьедад

Клуб свой пик прошел раньше, с Альгуасилем. И, кстати, беря свой кубок, пару лет назад обыгрывали в долгожданном финале как раз соседей. Но последние два розыгрыша были временем регресса. А решение поставить на место Иманоля еще одного человека из внутренней структуры, Серхио Франсиско, ничего не принесло.

В итоге к зимней паузе в Сан-Себастьяне появился Матараццо. И сразу стал лучшим тренером в январе во всей Примере. Что не удивительно, ведь получилось и Осасуну в кубке пройти (правда, с трудом, только по итогам серии пенальти), и в Примере после ничьей с Атлетико последовательно победили Хетафе, Барселону (по 2:1) и Сельту (3:1).

Статистика личных встреч

В 2024-м оба региональных дерби выиграл клуб из Бильбао. Но в следующем году он прибавил только одну ничью, дома, проиграв после этого 2:3 в Сан-Себастьяне.

Прогноз

Букмекерские конторы все-таки верят, что Уильямс и компанию должно прорвать, и почему бы не в важном противостоянии с соседом? Но гости, кажется, сейчас вполне способны не проиграть этот матч (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
1 февраля 2026 -
22:00
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад не проиграет 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Комо – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Испания – Италия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала ЧЕ-2026 по футзалу
Португалия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала ЧЕ-2026 по футзалу
Атлетик Бильбао Реал Сосьедад Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Футзал | 31 января 2026, 19:17 33
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026

Хет-трик Мухудина в дополнительное время выбил украинцев с турнира

Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Футбол | 01 февраля 2026, 08:27 16
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение

Каталонцы предлагали 2 миллиона евро за Шапаренко

Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Футбол | 01.02.2026, 11:58
Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Футбол | 01.02.2026, 07:47
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
Теннис | 31.01.2026, 14:20
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
31.01.2026, 10:12 9
Теннис
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 72
Теннис
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
30.01.2026, 13:29
Теннис
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 48
Футбол
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
30.01.2026, 08:12
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
31.01.2026, 15:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем