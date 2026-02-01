1 февраля, в 20 туре французской Лиги 1, между собой сыграют Лион – Лилль. Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Лион

Буквально до недавних пор «львы» не могли похвастаться особой стабильностью в игре и результатах, но сейчас команда находится на серии из девяти побед во всех турнирах. Лион сумел подняться на четвертую строчку в чемпионате, отставание от топ-3 составляет всего три очка. На этой неделе клуб одолел дома, в рамках Лиги Европы греческий ПАОК – 4:2, что позволило завершить основную сетку на первом месте, а также добыть путевка в 1/8 финала турнира.

В последнем туре французской Лиги 1 Лион эффектно одолел в гостях Мец со счетом 5:2, хет триком отметился звездный новичок Эндрик, права на которого принадлежат мадридскому Реалу. Клуб продолжает бороться и за Кубок Франции, где сыграет дома против Лаваля на следующей неделе. Паулу Фонсека не сможет рассчитывать на шестерых игроков, у них травмы.

Лилль

«Доги» идут пятыми в чемпионате, отставание от предстоящего соперника составляет 4 очка. В последнем туре команда уступила в родных стенах Страсбуру со счетом 1:4, данное поражение стало третьим подряд в Лиге 1.

На этой неделе Лилль тоже играл в Лиге Европы, где сумел обыграть на своем поле не самый мотивированный Фрайбург – 1:0. Единственный мяч забил Жиру, реализовав пенальти на 90+2 минуте. Данный успех позволил «догам» пробиться в плей-офф турнира с 18-й строчки, где придется сыграть против крепкой Црвеной Звезды. Повреждения не позволят выйти на поле пятерым футболистам.

Личные встречи

У клубов богатая история очных противостояний, только в текущем сезоне они пересекались дважды. Сначала Лион выиграл на выезде в чемпионате – 1:0, а потом еще и в национальном кубке, тоже в гостях – 2:1. Лилль не может обыграть соперника в шести встречах кряду.

Прогноз

Нас ожидает матч с привлекательной афишей, где между собой сыграют сильные и амбициозные соперники. Лион котируется небольшим фаворитом, с чем можно согласиться, так как команда набрала отличный ход, а также сыграет на своей арене. Я жду футбола на встречных курсах, но рискну поставить на чистую победу хозяев за коэффициент 2, также можно рассмотреть и вариант тотал больше 2,5 голов.