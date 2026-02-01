Ноттингем Форест

В воскресенье, 1 февраля, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Ноттингем

Текущий сезон проходит для команды очень сумбурно. После 23 матчей чемпионата Англии на балансе лесников есть 25 зачетных пунктов, позволяющих им находиться на 17-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета не такое уж большое – всего 5 очков. Из Кубка Англии «Ноттингем» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Рексгема».

В Лиге Европы англичане получили 14 очков и заняли 13 позицию общего зачета, которая позволит принять участие в плей-офф.

Кристал Пэлас

«Орлы» отлично начали сезон, однако в последних играх совсем растеряли игровую форму. Тем не менее, после 23 туров чемпионата Англии на балансе команды есть 28 очков, позволяющих ей находиться на 15-й строчке турнирной таблицы. И от зоны вылета и от топ-5 команда отстает на 8 баллов. Из Кубка Англии «Кристалл Пэлас» вылетели от полупрофессионального «Максфилда» на стадии 1/32 финала.

В Лиге конференций лондонцы завоевали 10 баллов и заняли 10-е место, что также позволит им сыграть в плей-офф.

Личные встречи

Гочные игры между клубами редко очень зрелищны. 4/5 последних матчей завершились вничью, а еще в 1 победу одержал «Ноттингем».

Интересные факты

Ни в одном из 8 предыдущих матчей между клубами не было забито больше, чем 2 гола.

«Кристалл Пэлас» не может победить уже 11 игр подряд.

За последние 4 игры «Ноттингем» пропустил всего 1 гол.

Прогноз

Команды вообще не забивают много, а последние их встречи совсем не щедры на голы. Именно поэтому я поставлю на тотал менее 2.5 (с коэффициентом 1.84 по линии БК betking).