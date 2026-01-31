Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Овьедо – Жирона – 1:0. Украинцы промолчали. Видео голов и обзор матча
Испания
Овьедо – Жирона – 1:0. Украинцы промолчали. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Испании

Овьедо – Жирона – 1:0. Украинцы промолчали. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

«Жирона» уступила «Овьедо» в матче чемпионата Испании.

Поединок 22-го утра Ли Лиги состоялся 31 января в 15:00 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Судьбу встречи решил единственный точный удар, который нанес Чайра на 75-й минуте. Победа хозяев поля со счетом 1:0.

Владислав Ванат и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе гостей, но ничем ярким не запомнились.

С 25 баллами «Жирона» идет на 11-й позиции. «Овьедо» с 16 очками занимает 20-е место.

Испанская Ла Лига. 22-й тур.

Овьедо – Жирона – 1:0

Гол: Чайра, 75

Видео голов и обзор матча:

Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Овьедо Владислав Ванат
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии
