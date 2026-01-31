«Жирона» уступила «Овьедо» в матче чемпионата Испании.

Поединок 22-го утра Ли Лиги состоялся 31 января в 15:00 по киевскому времени.

Судьбу встречи решил единственный точный удар, который нанес Чайра на 75-й минуте. Победа хозяев поля со счетом 1:0.

Владислав Ванат и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе гостей, но ничем ярким не запомнились.

С 25 баллами «Жирона» идет на 11-й позиции. «Овьедо» с 16 очками занимает 20-е место.

Испанская Ла Лига. 22-й тур.

Овьедо – Жирона – 1:0

Гол: Чайра, 75

Видео голов и обзор матча: