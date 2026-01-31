Форвард Бенфики Иванович: «Трубин забил блестяще, как настоящий нападающий»

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Франьо Иванович поделился эмоциями от победы в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:2), в котором его украинский одноклубник Анатолий Трубин забил решающий для своей команды гол.

«Когда Трубин забил этот гол, это было настоящее безумие. На поле казалось, что на стадионе - 600 000 зрителей, а не 60 000. Я видел, как мяч летит ко мне, но Трубин выпрыгнул и идеально пробил головой. Трибуны взорвались, и мы, игроки, вместе с болельщиками дали волю всем своим эмоциям, это был взрыв эйфории.

Какое-то время мы не понимали (что нужно забивать еще один гол - прим.), но тренеры на скамейке запасных предупредили нас. Трубин сначала не слышал и даже пытался тянуть время. Он не отдал мне ни одной передачи для контратаки, как бы говоря: «Успокойся, спешить не нужно». Затем партнеры по команде объяснили ему, что нам нужен еще один гол, и он пошел в атаку и стал героем. Это было действительно невероятно, он забил блестяще, как настоящий нападающий.

Мы немного отпраздновали эту большую победу, в раздевалке были кричалки и музыка. Президент Руй Кошта также спустился вниз. Мы все немного потанцевали, царила веселая атмосфера. Моуринью не говорил, он праздновал вместе с нами, но ничего особенного не сказал», - заявил Иванович в интервью Gol.hr.

Ранее Трубин раскрыл детали своего разговора с вратарем «Реала» Тибо Куртуа.