Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Челси
31.01.2026 19:30 – FT 3 : 2
Вест Хэм
Англия
31 января 2026, 21:35 |
1554
0

Камбек и драка. Челси вырвал победу в игре с Вест Хэмом

Матч завершился со счетом 3:2

Камбек и драка. Челси вырвал победу в игре с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Вест Хэмом».

Игра состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу домашней команды.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Синие» проиграли первый тайм со счетом 0:2, но во второй половине встречи сумели перевернуть игру и сначала сравнять счет, а затем, на 90+2-й минуте, вырвать победу благодаря голу Энцо Фернандеса.

В компенсированное время игры между командами произошла драка, завершившаяся удалением Жан-Клера Тодибо.

Английская Премьер-лига. 24-й тур, 31 января
Челси – Вест Хэм – 3:2
Голы: Педро, 57, Кукурелья, 70, Энцо, 90+2 – Боуэн, 7, Саммервилл, 36
Уделение: Тодибо, 90+11

Челси: Роберт Санчес, Трево Чалоба, Бенуа Бадьяшиль (Уэсли Фофана, 46), Йоррел Гато (Марк Кукурелья, 46), Мало Гюсто (Рис Джеймс, 81), Алехандро Гарначо (Жуан Педро, 46), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Джейми Байно-Хиттенс (Педру Нету, 26), Лиам Делап

Вест Хэм: Альфонс Ареоля, Константинос Мавропанос, Эрон Уан-Биссака, Малик Диуф (Оливер Скарлз, 81), Томаш Соучек, Жан-Клер Тодибо, Матеуш Фернандеш, Пабло (Макс Килман, 67), Джаррод Боуэн (Адама Траоре, 81), Валентин Кастельянос (Каллум Уилсон, 76), Крисенсио Саммервилл

По теме:
ВИДЕО. Дерби между Челси и Вест Хэмом закончилось потасовкой
Росеньор начал с трех побед в АПЛ. Кому из англичан такое удавалось?
«Я чувствую себя очень уверенно». Вратарь МЮ хочет повторить подвиг Трубина
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Вест Хэм Челси - Вест Хэм Жоао Педро Жункейра Марк Кукурелья Крисенсио Саммервилл Джаррод Боуэн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
