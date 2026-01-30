Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала

Голкипер португальской Бенфики Анатолий Трубин расхвалил Тибо Куртуа после матча «орлов» против Реала (4:2), где украинец поразил ворота «сливочных».

«В Реале играет, я считаю, один из лучших, возможно, даже лучший вратарь в мире сегодня», – лаконично сказал Анатолий.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

