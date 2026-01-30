Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Лига чемпионов
30 января 2026, 07:59 | Обновлено 30 января 2026, 08:00
1926
0

Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала

Украинец расхвалил голкипера королевского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine.

Голкипер португальской Бенфики Анатолий Трубин расхвалил Тибо Куртуа после матча «орлов» против Реала (4:2), где украинец поразил ворота «сливочных».

«В Реале играет, я считаю, один из лучших, возможно, даже лучший вратарь в мире сегодня», – лаконично сказал Анатолий.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

На нашем сайте доступен обзор матча Реал – Бенфика, где Анатолий Трубин забил бешеный гол на 90+8 минуте игры.


Юный талант Барселоны поразил Флика в матче ЛЧ против Копенгагена
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ФОТО. Жена Трубина отреагировала на его гол в матче с Реалом
Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Тибо Куртуа
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
