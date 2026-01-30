Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В УЕФА отреагировали на сенсационный гол Трубина в ворота Реала
Лига чемпионов
Украинец шокировал мадридцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин стал героем поединка 8-го тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом».

Матч в Лиссабоне завершился победой португальского клуба со счетом 4:2, а ключевой момент произошел уже в компенсированное время. На 90+8-й минуте Трубин подключился к атаке и ударом головой после подачи Фредрика Эурснеса забил решающий мяч, который принес «Бенфике» путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА отреагировала в соцсетях на магию украинского вратаря.

«Шоу Анатолия Трубина», – говорится в сообщении.

Украинский страж ворот стал первым в истории главного еврокубка, который сумел забить «королевскому клубу».

Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Юный талант Барселоны поразил Флика в матче ЛЧ против Копенгагена
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
