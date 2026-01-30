В УЕФА отреагировали на сенсационный гол Трубина в ворота Реала

Украинский голкипер Анатолий Трубин стал героем поединка 8-го тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом».

Матч в Лиссабоне завершился победой португальского клуба со счетом 4:2, а ключевой момент произошел уже в компенсированное время. На 90+8-й минуте Трубин подключился к атаке и ударом головой после подачи Фредрика Эурснеса забил решающий мяч, который принес «Бенфике» путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА отреагировала в соцсетях на магию украинского вратаря.

«Шоу Анатолия Трубина», – говорится в сообщении.

Украинский страж ворот стал первым в истории главного еврокубка, который сумел забить «королевскому клубу».