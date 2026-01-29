ГВАРДИОЛА после гола Трубина Реалу: «Я собираюсь позвонить Моуриньо»

Матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» завершился со счетом 4:2 в пользу португальцев.

Главным героем стал украинский вратарь Анатолий Трубин, который на 90+8-й минуте решил судьбу встречи: получив подачу со штрафного от Фредрика Эурснеса, он ударом головой пробил в дальний угол, обеспечив своей команде выход в плей-офф.

Не обошел результат матча и тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который запланировал звонок португальцу.

«Гол на последних минутах от вратаря? Моуриньо принял горячее решение, это была его стратегия. Я собираюсь позвонить Жозе после матча и поздравить его с победой», – сказал Пеп.