ГВАРДИОЛА после гола Трубина Реалу: «Я собираюсь позвонить Моуриньо»

Лига чемпионов
29 января 2026, 22:22 | Обновлено 29 января 2026, 22:58
Пеп впечатлен тем, что произошло в Лиссабоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» завершился со счетом 4:2 в пользу португальцев.

Главным героем стал украинский вратарь Анатолий Трубин, который на 90+8-й минуте решил судьбу встречи: получив подачу со штрафного от Фредрика Эурснеса, он ударом головой пробил в дальний угол, обеспечив своей команде выход в плей-офф.

Не обошел результат матча и тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который запланировал звонок португальцу.

«Гол на последних минутах от вратаря? Моуриньо принял горячее решение, это была его стратегия. Я собираюсь позвонить Жозе после матча и поздравить его с победой», – сказал Пеп.

Пеп Гвардиола Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал
Дмитрий Олийченко Источник: Evening Standard
