Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
29 января 2026, 23:13 | Обновлено 29 января 2026, 23:15
Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2026

Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

29 января лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) продолжит выступление на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В полуфинале испанец сыграет против третьей ракетки мира Александра Зверева (Германия). Поединок начнется ориентировочно в 05:30 по Киеву на Rod Laver Arena.

Это будет 13-е очное противостояние соперников. Счет 6:6.

Победитель поединка в финале встретится либо с Янником Синнером, либо с Новаком Джоковичем.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
