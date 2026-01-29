Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2026
29 января лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) продолжит выступление на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В полуфинале испанец сыграет против третьей ракетки мира Александра Зверева (Германия). Поединок начнется ориентировочно в 05:30 по Киеву на Rod Laver Arena.
Это будет 13-е очное противостояние соперников. Счет 6:6.
Победитель поединка в финале встретится либо с Янником Синнером, либо с Новаком Джоковичем.
