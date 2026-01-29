Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 января лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) продолжит выступление на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В полуфинале испанец сыграет против третьей ракетки мира Александра Зверева (Германия). Поединок начнется ориентировочно в 05:30 по Киеву на Rod Laver Arena.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 13-е очное противостояние соперников. Счет 6:6.

Победитель поединка в финале встретится либо с Янником Синнером, либо с Новаком Джоковичем.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА